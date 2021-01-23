У Москві на мітингу затримали дитину та кинули в автозак. Відео

Олексій Тітофф Новини Росії 15:04, 23.01.2021 Оновлено: 15:06, 23.01.2021

У суботу, 23 січня, в Москві (Росія) на мітингу на підтримку заарештованого опозиціонера Олексія Навального затримали дитину.

Відео з затриманням хлопчика років 10-12 опубліковано в мережі. Люди навколо намагалися зупинити поліцейських, але силовики не реагували на їх обурення. Один з правоохоронців схопив хлопця за руку і тягнув до автозаку.

"Давай, забирай його", – говорив поліцейський своєму колезі.

Уповноважений з прав дитини в Москві Ольга Ярославська сказав, що вже взяла на контроль ситуацію з затриманням підлітка на мітингу в столиці РФ.

"Я знаю про ситуацію. На даний момент подробиці події мені невідомі, з'ясовую. Ситуація під моїм особистим контролем", – зазначила вона, пише ТАСС.

Відзначимо, що в Москві на мітингу в підтримку Навального відбулися зіткнення з поліцією. Були затримані десятки осіб.

Додамо, що OBOZREVATEL веде хроніку подій в Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Владивостоці на мітингу в підтримку арештованого Навального пролунали постріли.

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