У Москві на людей обвалився міст: з'ясувалася причина моторошної новорічної НП

Причиною обвалу моста в московському парку Горького в новорічну ніч стали технічні несправності конструктивних елементів катка.

Як передає прес-служба мера столиці Росії, поломка обладнання сталася через те, що була порушена цілісність секції дерев'яного пішохідного переходу.

НП з 5-метровим мостом сталося під час запуску феєрверків і новорічних привітань. В результаті пошкодження отримали 5 осіб, 3 з яких перебувають у важкому стані.

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Як писав OBOZREVATEL, у Воронезькій області Російської Федерації 21 листопада обвалився міст через річку Савала, в результаті чого постраждали шість чоловік.

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