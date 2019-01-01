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У Москві на людей обвалився міст: з'ясувалася причина моторошної новорічної НП

14.9тЧитати матеріал російською

Причиною обвалу моста в московському парку Горького в новорічну ніч стали технічні несправності конструктивних елементів катка.

Як передає прес-служба мера столиці Росії, поломка обладнання сталася через те, що була порушена цілісність секції дерев'яного пішохідного переходу.

НП з 5-метровим мостом сталося під час запуску феєрверків і новорічних привітань. В результаті пошкодження отримали 5 осіб, 3 з яких перебувають у важкому стані.

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У Москві на людей обвалився міст: з'ясувалася причина моторошної новорічної НП

yaplakal.com

У Москві на людей обвалився міст: з'ясувалася причина моторошної новорічної НП

yaplakal.com

У Москві на людей обвалився міст: з'ясувалася причина моторошної новорічної НП

yaplakal.com

Як писав OBOZREVATEL, у Воронезькій області Російської Федерації 21 листопада обвалився міст через річку Савала, в результаті чого постраждали шість чоловік.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
РосіяМосква
Теги
Новини РосіїНовий рік-2019
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Беленькая Мария
Беленькая Мария
Ничего страшного , что упал маленький мост . Но смешно как под гимн России-)))))
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асп асп
асп асп
Ураааааааааааааааа вот новость так новость! В Магнитогорске дом, в Москве мост, от "ватаны" лохи. А то шо на Украине взрывы пожары и всяка ху...ня, пох... "Господи лиши меня глаза, но шоб у москаля два". Шо твари бандеровцы, топ новость, все на факельный марш в честь твари Бандеры!!!!
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