У Москві касир одним ударом вбив клієнта за банку кави: відеофакт

У Москві касир супермаркету "Діксі" зловив злодія і завдав йому смертельного удару.

Як повідомляє Baza в своєму Telegram, Уулу Нурланбек відвів підозрюваного у крадіжці покупця в підвал, щоб показати запис із камери відеоспостереження. Там вони посварилися і касир вдарив клієнта у живіт і по голові (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Касир вбив клієнта за крадіжку кави в Москві Скріншот з відео

Як з'ясувалося, через кілька днів відвідувач супермаркету помер. Своїм ударом співробітник магазину розірвав йому селезінку.

Касира вже затримали – йому загрожує 15 років в'язниці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Тульчин під Вінницею через недостачу в касі магазину повісилася 22-річна дівчина.

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