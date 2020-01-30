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30 січня • оновлено в 13:17
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У Москві касир одним ударом вбив клієнта за банку кави: відеофакт

4.4т
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У Москві касир супермаркету "Діксі" зловив злодія і завдав йому смертельного удару.

Як повідомляє Baza в своєму Telegram, Уулу Нурланбек відвів підозрюваного у крадіжці покупця в підвал, щоб показати запис із камери відеоспостереження. Там вони посварилися і касир вдарив клієнта у живіт і по голові (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

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Касир вбив клієнта за крадіжку кави в Москві

Касир вбив клієнта за крадіжку кави в Москві

Скріншот з відео

Як з'ясувалося, через кілька днів відвідувач супермаркету помер. Своїм ударом співробітник магазину розірвав йому селезінку.

Касира вже затримали – йому загрожує 15 років в'язниці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Тульчин під Вінницею через недостачу в касі магазину повісилася 22-річна дівчина.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Росія Москва
Тег
Новини Росії
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Bruse Colin
Bruse Colin
Побольше таких кассиров надо в па ра ше
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