Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини Росії

Масштабний мітинг у Москві: понад 300 затриманих. Усі подробиці

33.1т Читати матеріал російською

У Москві 27 липня проходить мітинг на підтримку опозиційних кандидатів на вибори в Мосміськдуму. Станом на 15:20 суботи за різними даними поліція затримала вже від 295 до 317 осіб, серед яких і організатори – Іван Жданов, Дмитро Гудков і Юлія Галямін.

Як уточнюють російські ЗМІ, ще одного організатора, незареєстрованого кандидата в Мосміськдуму Іллю Яшина доставили у відділ поліції в Троїцьку ще вночі, відразу після обшуку в його квартирі. Поліція активно затримує і простих громадян (щоб подивитися трансляцію, доскролльте до кінця сторінки).

OBOZREVATEL пропонує текстову онлайн-трансляцію того, що відбувається в Москві.

15:40 – Силовики дуже жорстко відтісняють протестувальників. Людей штовхають і б'ють кийками, заламують руки, тягають обличчям по асфальту. Вони кричать.

ОМОН розбив дівчині голову

ОМОН розбив дівчині голову

DW

15:35 Росіян зворушила реакція хлопчика на те, що відбувається в Москві. Діалог дитини з мамою опублікували журналісти Радіо Свобода.

15:22 – За даними ГУМВС Москви на несанкціонованій акції на Тверській затримано 295 осіб. "ОВС-інфо" заявляє про 317 затриманих.

15:15 – До ресторану "Вірменія" приїхав автомобіль з нареченим і нареченою – у них там був замовлений столик. Але їх туди не пустили поліцейські. Поки жених, наречена і гості сідали назад у машину, протестуючі скандували їм: "Гірко".

15:08 – Російські телеграм-канали повідомили, що учасники протесту прибувають і прибувають.

Масштабний мітинг у Москві: понад 300 затриманих

Телеграм-канал "Протести в світі"

Масштабний мітинг у Москві: понад 300 затриманих

Телеграм-канал "Протести в світі"

Масштабний мітинг у Москві: понад 300 затриманих

Телеграм-канал "Протести в світі"

Масштабний мітинг у Москві: понад 300 затриманих

Телеграм-канал "Протести в світі"

15:00 – Затриманий муніципальний депутат Вадим Коровін. Він їхав на машині, його пересадили в поліцейський автомобіль і повезли до відділу поліції по району Раменки

14:41 – ТАСС повідомляє, що учасники акції прорвали поліцейське оточення і вийшли на проїжджу частину Тверської. Спецназ Росгвардіі надів протигази – за непідтвердженими даними – хтось із активістів розпорошив сльозогінний газ.

14:35 – У Брюссовом провулку люди скандували: "Мусора ганьба Росії" і "Де мій підпис?!"

Затримання в Москві

Затримання в Москві

Нова газета

Затримання в Москві

Затримання в Москві

Нова газета

Затримання в Москві

Затримання в Москві

Нова газета

Затримання в Москві

Затримання в Москві

Нова газета

14:12 – Багато людей у Столешниковому провулку. Вони скандували: "Це наше місто".

14:10 – За інформацією ОВС-Інфо, в основному затримують перехожих, які відмовляються показувати свої документи або просто гуляють. Автозаки переповнені, деякі люди стоять – це порушення. У машинах "нічим дихати", додають журналісти з посиланням на одного із затриманих. У Москві страшенна спека (+27 градусів).

13:40 – В районі вулиці Тверської дуже багато поліції і співробітників Росгвардіі, ресторани і кафе в районі мерії закриваються.

У Москві масово затримують людей

У Москві масово затримують людей

t.me/worldprotest

На вулиці Пушкінській співробітники Росгвардіі почали надягати шоломи і застосували кийки.

Масштабний мітинг у Москві: понад 300 затриманих

Масштабний мітинг у Москві: понад 300 затриманих

Першим повідомив про затримання директор Фонду боротьби з корупцією Іван Жданов в Twitter. "Я затриманий. Всім гарного дня. Росія буде вільною!" – написав він.

До того ж з самого ранку обшуки пройшли у прес-секретаря фонду Кіри Ярмиш та співробітника Руслана Шаведдінова.

"Мене затримали. Їхали з дружиною з дачі. За 5 км від МКАД зупинили машину в потоці. Везуть в ОВС Коптєво", - написав опозиціонер Дмитро Гудков у своєму телеграм-каналі.

Новини
У Росії готують революцію – Гозман

Також затриманий фотограф Костянтин Коновалов, який біг повз мерію, займаючись спортом. Він повідомив, що йому під час затримання пошкодили ногу.

Пізніше він повідомив, що перебуває в автозаку не один. Поліція Москви нібито затримує випадкових людей.

"Зі мною ще в автозаку Дмитро Кочергін, Денис Карташов, Дар'я Кармілова, Чан Чайків, Іван Чистяков, Олександр Суворов, Андрій Чорномор, Олег Овчаренко (кореспондент "Эхо Москвы") і я", – сказав Коновалов.

Масштабний мітинг у Москві: понад 300 затриманих

Раніше було відомо, що у мерії Москви затримано вже 12 осіб.

Поліція затримує перехожих

Поліція затримує перехожих

Поліція затримує перехожих

Поліція затримує перехожих

Поліція затримує перехожих

Поліція затримує перехожих

Поліція затримує перехожих

Поліція затримує перехожих

Як повідомляє Lenta.ru, акція опозиціонерів не булу узгоджена з владою. Мер Москви Сергій Собянін застеріг городян від участі в мітингу, а також заявив про можливі провокації. Він також пообіцяв, що порядок в місті буде забезпечений відповідно до закону.

У Москві масово затримують людей

У Москві масово затримують людей

t.me/worldprotest

У Москві масово затримують людей

У Москві масово затримують людей

t.me/worldprotest

Як повідомляв OBOZREVATEL, в центрі Москви 14 липня зібралася акція протесту через масовий недопуск на вибори в Мосміськдуму представників позасистемної опозиції. Протестуючі дійшли до мерії по Тверській вулиці. Колону очолили опозиційні політики Ілля Яшин і Любов Соболь. Присутні біля будівлі мерії Москви скандували: "Собяніна у відставку!", "Допускай!".

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Росія
Теги
Новини Росії протест
Поділитися у Facebook
21
Коментарі
18
36
Смішно
54
Цікаво
37
Сумно
10
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Рысин Алексей
Рысин Алексей
Всех кто будет задержан с украинским паспортом расстреливать на месте , без суда и следствия . Нам помойка как на Украине не нужна .
Показати коментар повністю
Відповісти
0
2
Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Рысин Алексей, Правильно Лёха, уважуха. Зачем вам как в Украине ?Равняйтесь на Венесуэлу, Зимбабве, КНДР, Мьянму(Бирма), Иран. А тонтон макуты и колективос у вас уже есть ))))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Я ни на что не намекаю Любые совпадения случайны))) "— А кто такие эти полицейские? — спросила Селедочка. — Бандиты! — с раздражением сказал Колосок. — Честное слово, бандиты! По-настоящему, обязанность полицейских — защищать население от грабителей, в действительности же они защищают лишь богачей. А богачи-то и есть самые настоящие грабители. Только грабят они нас, прикрываясь законами, которые сами придумывают. А какая, скажите, разница, по закону меня ограбят или не по закону? Да мне все равно! — Тут у вас как-то чудно! — сказал Винтик. — Зачем же вы слушаетесь полицейских и еще этих... как вы их называете, богачей? — Попробуй тут не послушайся, когда в их руках все: и земля, и фабрики, и деньги, и вдобавок оружие! — Колосок пригорюнился. — Теперь вот явлюсь домой, — сказал он, — а полицейские схватят меня и посадят в кутузку. И семена отберут. Это ясно! Богачи не допустят, чтоб кто-нибудь сажал гигантские растения. Не суждено, видно, нам избавиться от нищеты!" (с) Николай Николаевич Носов - "Незнайка на Луне" (1964—1965)
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Шпикуляк Денис
Шпикуляк Денис
Любой великий путь начинается с маленького шага.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1

Блоги / думки

ads pixel