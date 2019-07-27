Масштабний мітинг у Москві: понад 300 затриманих. Усі подробиці

У Москві 27 липня проходить мітинг на підтримку опозиційних кандидатів на вибори в Мосміськдуму. Станом на 15:20 суботи за різними даними поліція затримала вже від 295 до 317 осіб, серед яких і організатори – Іван Жданов, Дмитро Гудков і Юлія Галямін.

Як уточнюють російські ЗМІ, ще одного організатора, незареєстрованого кандидата в Мосміськдуму Іллю Яшина доставили у відділ поліції в Троїцьку ще вночі, відразу після обшуку в його квартирі. Поліція активно затримує і простих громадян (щоб подивитися трансляцію, доскролльте до кінця сторінки).

OBOZREVATEL пропонує текстову онлайн-трансляцію того, що відбувається в Москві.

15:40 – Силовики дуже жорстко відтісняють протестувальників. Людей штовхають і б'ють кийками, заламують руки, тягають обличчям по асфальту. Вони кричать.

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Дуже жорстке затримання



Росгвардейци кричать чоловікові: "Чому ви впираєтеся ?!", при тому що він взагалі НЕ впирається. Йому заламують руки, елозят особою по асфальту і потім, перевернувши догори дригом, забирають pic.twitter.com/alCdFDoOPa - DW російською (@dw_russian) July 27, 2019

Ось так силовики відтісняють протестувальників. Все ДУЖЕ жорстко, людей б'ють і штовхають, вони кричать pic.twitter.com/oG4y3NGpC0 - DW російською (@dw_russian) July 27, 2019

❗️ "Силовики почали застосовувати кийки, одній людині розбили обличчя", - повідомляє кореспондент DW. Люди скандують: "Фашисти!" pic.twitter.com/QpcYbUOfxk - DW російською (@dw_russian) July 27, 2019

15:35 – Росіян зворушила реакція хлопчика на те, що відбувається в Москві. Діалог дитини з мамою опублікували журналісти Радіо Свобода.

15:22 – За даними ГУМВС Москви на несанкціонованій акції на Тверській затримано 295 осіб. "ОВС-інфо" заявляє про 317 затриманих.

15:15 – До ресторану "Вірменія" приїхав автомобіль з нареченим і нареченою – у них там був замовлений столик. Але їх туди не пустили поліцейські. Поки жених, наречена і гості сідали назад у машину, протестуючі скандували їм: "Гірко".

Выглядело это вот так pic.twitter.com/DpAOmiLdKt — Новая Газета (@novaya_gazeta) July 27, 2019

15:08 – Російські телеграм-канали повідомили, що учасники протесту прибувають і прибувають.

Телеграм-канал "Протести в світі"

Телеграм-канал "Протести в світі"

Телеграм-канал "Протести в світі"

Телеграм-канал "Протести в світі"

15:00 – Затриманий муніципальний депутат Вадим Коровін. Він їхав на машині, його пересадили в поліцейський автомобіль і повезли до відділу поліції по району Раменки

Мене затримали везуть в ОМВД Раменкі. Адвокат до мене виїхав. - Вадим Коровін (@Pjatak) July 27, 2019

14:41 – ТАСС повідомляє, що учасники акції прорвали поліцейське оточення і вийшли на проїжджу частину Тверської. Спецназ Росгвардіі надів протигази – за непідтвердженими даними – хтось із активістів розпорошив сльозогінний газ.

Люди повалили заграждения. Полицейские уже не сопротивляются. Видео: МБХ медиа pic.twitter.com/K3owcduPrF — МБХ Медиа (@MBKhMedia) July 27, 2019

14:35 – У Брюссовом провулку люди скандували: "Мусора ганьба Росії" і "Де мій підпис?!"

У Брюсовом провулку скандують "Сміття ганьба Росії" і "Де мій підпис !?" - Нова Газета (@novaya_gazeta) July 27, 2019

Ще трохи лайва з гущі подій pic.twitter.com/jJq0RyEmSd - Нова Газета (@novaya_gazeta) July 27, 2019

Затримання в Москві Нова газета

Затримання в Москві Нова газета

Затримання в Москві Нова газета

Затримання в Москві Нова газета

14:12 – Багато людей у Столешниковому провулку. Вони скандували: "Це наше місто".

14:10 – За інформацією ОВС-Інфо, в основному затримують перехожих, які відмовляються показувати свої документи або просто гуляють. Автозаки переповнені, деякі люди стоять – це порушення. У машинах "нічим дихати", додають журналісти з посиланням на одного із затриманих. У Москві страшенна спека (+27 градусів).

У самой мэрии журналисты и силовики. Чаще задержанных приводят со стороны телеграфа pic.twitter.com/dfh7bs2Rd0 — Daniil Sotnikov (@1_21gigawats) July 27, 2019

Начали задерживать жёстче. Тащут девушку pic.twitter.com/BkqDND1eB8 — Daniil Sotnikov (@1_21gigawats) July 27, 2019

13:40 – В районі вулиці Тверської дуже багато поліції і співробітників Росгвардіі, ресторани і кафе в районі мерії закриваються.

По Дмитровке идут ряды Росгвардии pic.twitter.com/aBI9oJr4qx — Тоталитаризм Жара Июль (@KsZhivago) July 27, 2019

У Москві масово затримують людей t.me/worldprotest

На вулиці Пушкінській співробітники Росгвардіі почали надягати шоломи і застосували кийки.

Першим повідомив про затримання директор Фонду боротьби з корупцією Іван Жданов в Twitter. "Я затриманий. Всім гарного дня. Росія буде вільною!" – написав він.

Я затриманий. Всім гарного дня. Росія буде вільною! - Ivan Zhdanov (@IoannZH) July 27, 2019

До того ж з самого ранку обшуки пройшли у прес-секретаря фонду Кіри Ярмиш та співробітника Руслана Шаведдінова.

"Мене затримали. Їхали з дружиною з дачі. За 5 км від МКАД зупинили машину в потоці. Везуть в ОВС Коптєво", - написав опозиціонер Дмитро Гудков у своєму телеграм-каналі.

Також затриманий фотограф Костянтин Коновалов, який біг повз мерію, займаючись спортом. Він повідомив, що йому під час затримання пошкодили ногу.

Вийшов на ранкову пробіжку, біг перед мерією, мене затримали, повалили обличчям в асфальт. pic.twitter.com/aOzDCmXcoy - Constantine (@CKonovalov) July 27, 2019

Пізніше він повідомив, що перебуває в автозаку не один. Поліція Москви нібито затримує випадкових людей.

"Зі мною ще в автозаку Дмитро Кочергін, Денис Карташов, Дар'я Кармілова, Чан Чайків, Іван Чистяков, Олександр Суворов, Андрій Чорномор, Олег Овчаренко (кореспондент "Эхо Москвы") і я", – сказав Коновалов.

Раніше було відомо, що у мерії Москви затримано вже 12 осіб.

Поліція затримує перехожих

Поліція затримує перехожих

Поліція затримує перехожих

Поліція затримує перехожих

Як повідомляє Lenta.ru, акція опозиціонерів не булу узгоджена з владою. Мер Москви Сергій Собянін застеріг городян від участі в мітингу, а також заявив про можливі провокації. Він також пообіцяв, що порядок в місті буде забезпечений відповідно до закону.

У Москві масово затримують людей t.me/worldprotest

У Москві масово затримують людей t.me/worldprotest

Як повідомляв OBOZREVATEL, в центрі Москви 14 липня зібралася акція протесту через масовий недопуск на вибори в Мосміськдуму представників позасистемної опозиції. Протестуючі дійшли до мерії по Тверській вулиці. Колону очолили опозиційні політики Ілля Яшин і Любов Соболь. Присутні біля будівлі мерії Москви скандували: "Собяніна у відставку!", "Допускай!".

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