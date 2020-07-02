У Москві доставщики їжі компаній-конкурентів влаштували масову бійку. Епічне відео

На північному заході Москви 2 липня сталась масова бійка між кур'єрами двох служб доставки – "Яндекс.Еда" та Delivery club.

У конфлікті на парковці біля McDonald's брали участь більше 30 осіб, повідомив Telegram-канал Baza (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Місцеві жителі викликали на місце інциденту поліцію, і кур'єри, побачивши її, розбіглися. Коли копи поїхали, доставщики знову вступили в бійку.

За даними Baza, після бійки до медиків ніхто з кур'єрів не звертався.

У пресслужбі Delivery Club заявили, що "здивовані цією ситуацією". "Тому що кур'єрське співтовариство дуже дружне, кур'єри завжди допомагають одне одному, незалежно від того, в якій компанії вони працюють. Ми вже зв'язалися з нашими колегами і розбираємося в цій ситуації, нам важливо зрозуміти, що підштовхнуло кур'єрів до конфлікту", – йдеться в коментарі компанії для видання "Подъем".

В "Яндекс.Еде" також заявили, що кур'єри частіше допомагають одне одному, ніж навпаки, вони "щільно спілкуються і працюють пліч-о-пліч".

"Служба безпеки вже з'ясовує, що сталося і чи мають якесь відношення до цього кур'єри наших партнерів", – заявила пресслужба.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на парковці одеського житлового комплексу "Райдужний" стався конфлікт, який переріс у бійку та стрілянину.