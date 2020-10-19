У Москві дизайнерське дзеркало вбило трирічну дочку акціонера великого банку

Удень у понеділок, 19 жовтня, до московської служби порятунку зателефонувала мама трирічної дівчинки, на яку впало дзеркало. Дитина померла на місці.

Про це повідомила "Комсомольська правда". Інцидент трапився в елітному житловому комплексі в самому центрі столиці РФ.

Пізніше з'ясувалося, що загибла дівчинка – дочка акціонера "Індустріального ощадного банку" Олега Чобана. Правоохоронці порушили кримінальну справу.

"Ведеться розслідування за статтею 109 КК РФ "Заподіяння смерті з необережності", – повідомила старша помічниця керівника ГСУ СК Юлія Іванова.

Як повідомило видання, у фатальний день дитина була вдома з мамою. Дівчинка повисла на величезному дзеркалі, яке було закріплено на стіні. Конструкція не витримала навантаження і впала на дитину.

Дизайнерське дзеркало вартістю понад 200 тисяч рублів (понад 72 тисячі гривень) сім'я купила близько року тому.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Астрахані (Росія) 11-річну дитину на смерть придавило бетонною плитою на дитячому майданчику. Зруйнована будівля там перебувала ще з 1981 року.