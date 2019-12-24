Головна Новини
24 грудня • оновлено в 22:30
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

У Москві дівчина з істерикою вистрибнула з вікна на корпоративі: момент потрапив на відео

4.1т
Читати матеріал російською

У Москві 23-річна дівчина вистрибнула у вікно під час новорічного корпоративу, в результаті чого отримала переломи і була госпіталізована.

Інцидент трапився 23 грудня в одному з кафе на Бауманській вулиці і потрапив на камери відеоспостереження, пише "Московский комсомолец" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що дівчина напідпитку почала скаржитися колегам, що її ніхто не любить і не цінує. Вони намагалися заспокоїти дебоширку і вивели її подихати повітрям, проте та прорвалася на шосе. Її знову завели в кафе.

Новини
Корпоратив вдався: в Дніпрі напівголий чоловік бродив по вулиці. Фото

У Москві дівчина вистрибнула з вікна на корпоративі

У Москві дівчина вистрибнула з вікна на корпоративі

Скріншот з відео

Дівчина сиділа за столом і не брала участі в танцях і конкурсах. В якийсь момент, нібито поки колеги співали в караоке пісню Басти "Выпускной" про нерозділене кохання, дівчина не витримала, встала зі свого місця, розбіглася і вистрибнула у вікно з висоти другого поверху.

На місце викликали "швидку". Дівчину з переломами госпіталізували.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Москві 12-річна школярка загинула, знімаючи екстремальний ролик для соцмереж, сидячи на підвіконні.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Ірина Кулініч
Місце
Росія Москва
Тег
Новий Рік-2020
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
25
11
Смішно
0
Цікаво
10
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Скот одичалый! (с) И это в мАцкве! Шо ж говорить про всю помойку!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги