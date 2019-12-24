У Москві дівчина з істерикою вистрибнула з вікна на корпоративі: момент потрапив на відео

У Москві 23-річна дівчина вистрибнула у вікно під час новорічного корпоративу, в результаті чого отримала переломи і була госпіталізована.

Інцидент трапився 23 грудня в одному з кафе на Бауманській вулиці і потрапив на камери відеоспостереження, пише "Московский комсомолец" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що дівчина напідпитку почала скаржитися колегам, що її ніхто не любить і не цінує. Вони намагалися заспокоїти дебоширку і вивели її подихати повітрям, проте та прорвалася на шосе. Її знову завели в кафе.

У Москві дівчина вистрибнула з вікна на корпоративі Скріншот з відео

Дівчина сиділа за столом і не брала участі в танцях і конкурсах. В якийсь момент, нібито поки колеги співали в караоке пісню Басти "Выпускной" про нерозділене кохання, дівчина не витримала, встала зі свого місця, розбіглася і вистрибнула у вікно з висоти другого поверху.

На місце викликали "швидку". Дівчину з переломами госпіталізували.

Дівчина з розгону стрибнула у вікно під час корпоративу. А перед цим влаштувала істерику через те, що її нібито ніхто не любить. Тепер лежить в реанімації pic.twitter.com/MTVJqSVSer - Лента.ру (@lentaruofficial) December 24, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Москві 12-річна школярка загинула, знімаючи екстремальний ролик для соцмереж, сидячи на підвіконні.

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