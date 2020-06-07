У Москві п'яний чоловік влаштував стрілянину по перехожих
На південному заході Москви невідомий влаштував стрілянину з вікна будинку, в результаті чого поранення отримала одна людина.
Інцидент стався на вулиці Будівельників, 5. Чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, вистрілив у перехожого, якого госпіталізували в лікарню, повідомляють РИА Новости з посиланням на джерело в оперативних службах.
У МВС уточнили, що невідомий зробив кілька пострілів з невстановленої зброї.
Очевидці розповіли Life Shot, що спочатку вони почули постріли, але подумали, що це просто петарди, а потім – крик.
За даними джерела, стрілок кричав: "Я військовий, я вам всім покажу". Він озброєний мисливським карабіном "Сайга".
Також з'явилися перші кадри з місця події.Переглянути інтерактивний контент на obozrevatel.comПереглянути інтерактивний контент на obozrevatel.comПереглянути інтерактивний контент на obozrevatel.com
Як повідомляв OBOZREVATEL, в московському готелі "Останкіно" на тлі конфлікту між постояльцями сталася стрілянина.