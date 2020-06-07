У Москві чоловік почав стріляти по поліцейських

На південному заході Москви невідомий влаштував стрілянину з вікна будинку, двоє людей отримали поранення, серед них – співробітник поліції.
Про поранення правоохоронця повідомляється в телеграм-каналі 360tv. У міському управлінні МВС в Москві підтвердили тільки факт стрілянини.
За попередніми даними, чоловік, який відкрив вогонь, перебуває у стані алкогольного сп'яніння.
У МВС уточнили, що невідомий зробив кілька пострілів з невстановленої зброї.
За даними ЗМІ, вогонь вівся з мисливської рушниці по автомобілю каршерінга.
"Інтерфакс" з посиланням на джерело уточнило, що постраждало двоє людей, проте чи є серед них правоохоронці, не сказано.
Також з'явилося перше відео з місця події. За словами очевидців, спочатку вони почули постріли, але подумали, що це просто петарди, а потім – крик.
Інші подробиці поки невідомі. Правоохоронці проводять перевірку.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в московському готелі "Останкіно" на тлі конфлікту між постояльцями сталася стрілянина.
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