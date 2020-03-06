У Москві через коронавірус ввели режим НС: всі подробиці

У Москві (Росія) через загрозу поширення смертельного коронавірусу COVID-2019 та припинення паніки серед населення ввели режим підвищеної готовності.

Указ про це в четвер, 5 березня, підписав мер Москви Сергій Собянін.

Відзначимо, що в РФ за добу зареєстрували шість нових хворих коронавірусом: один випадок зареєстрований в Нижньому Новгороді, п'ять випадків в Москві. Встановлено, що росіяни відвідували Італію в останні два тижні. Зараз госпіталізовані перебувають в інфекційних боксах.

Згідно з документом, всі москвичі, які побували в країнах, де зареєстровані випадки коронавірусу, зобов'язані сповістити про своє прибуття місцеву владу.

Також москвичам повідомили ряд розпоряджень:

У разі нездужання потрібно викликати лікаря додому, а не йти в лікарню.

Хворий повинен сидіти вдома в "режимі ізоляції", виконуючи "постанови санітарних лікарів".

Навіть якщо людина не скаржиться на здоров'я, то все одно зобов'язаний 14 днів не ходити до роботи чи навчання, щоб уникнути можливого зараження.

Небезпечними країнами названі – Китай, Південна Корея, Італія, Іран, Франція, Німеччина та Іспанія.

Роботодавці також зобов'язані виконати ряд заходів, щоб уникнути розповсюдження хвороби:

Надання працівникам сприяння в забезпеченні дотримання режиму самоізоляції на дому.

У разі захворювання коронавірусом, потрібно повідомити Роспортребнадзору. Також потрібно з'ясувати з ким контактував заражений і дезінфікувати приміщення, де знаходився хворий.

При цьому отримувати лікарняні треба вдома, а не в поліклініках для забезпечення безпеки населення:

У пріоритеті пацієнти старше 60 років, які найбільш схильні до зараження коронавірусом.

Лікарям допомагатимуть співробітники відділень профілактики та інших фахівців.

Лікарні будуть підготовлені до прийому та обстеження хворих з симптомами коронавирусной інфекції.

На території Інфекційної клінічної лікарні №1 зобов'язалися спорудити новий інфекційний корпус "з використанням швидкомонтованих конструкцій".

Організовується цілодобовий штаб з попередження завезення і розповсюдження інфекції під керівництвом віце-мера Анастасії Ракової.

Собяніну будуть щодня доповідати про ситуацію з хворобою в місті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через поширення по світу коронавируса в Росії почали продавати "цілющі" банки, протигази проти інфекції і заговорений воду.

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