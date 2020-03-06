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6 березня • оновлено в 16:49
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У Москві через коронавірус ввели режим НС: всі подробиці

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У Москві (Росія) через загрозу поширення смертельного коронавірусу COVID-2019 та припинення паніки серед населення ввели режим підвищеної готовності.

Указ про це в четвер, 5 березня, підписав мер Москви Сергій Собянін.

Відзначимо, що в РФ за добу зареєстрували шість нових хворих коронавірусом: один випадок зареєстрований в Нижньому Новгороді, п'ять випадків в Москві. Встановлено, що росіяни відвідували Італію в останні два тижні. Зараз госпіталізовані перебувають в інфекційних боксах.

Згідно з документом, всі москвичі, які побували в країнах, де зареєстровані випадки коронавірусу, зобов'язані сповістити про своє прибуття місцеву владу.

Також москвичам повідомили ряд розпоряджень:

  • У разі нездужання потрібно викликати лікаря додому, а не йти в лікарню.

  • Хворий повинен сидіти вдома в "режимі ізоляції", виконуючи "постанови санітарних лікарів".

  • Навіть якщо людина не скаржиться на здоров'я, то все одно зобов'язаний 14 днів не ходити до роботи чи навчання, щоб уникнути можливого зараження.

  • Небезпечними країнами названі – Китай, Південна Корея, Італія, Іран, Франція, Німеччина та Іспанія.

Роботодавці також зобов'язані виконати ряд заходів, щоб уникнути розповсюдження хвороби:

  • Надання працівникам сприяння в забезпеченні дотримання режиму самоізоляції на дому.

  • У разі захворювання коронавірусом, потрібно повідомити Роспортребнадзору. Також потрібно з'ясувати з ким контактував заражений і дезінфікувати приміщення, де знаходився хворий.

  • При цьому отримувати лікарняні треба вдома, а не в поліклініках для забезпечення безпеки населення:

  • У пріоритеті пацієнти старше 60 років, які найбільш схильні до зараження коронавірусом.

  • Лікарям допомагатимуть співробітники відділень профілактики та інших фахівців.

  • Лікарні будуть підготовлені до прийому та обстеження хворих з симптомами коронавирусной інфекції.

  • На території Інфекційної клінічної лікарні №1 зобов'язалися спорудити новий інфекційний корпус "з використанням швидкомонтованих конструкцій".

  • Організовується цілодобовий штаб з попередження завезення і розповсюдження інфекції під керівництвом віце-мера Анастасії Ракової.

  • Собяніну будуть щодня доповідати про ситуацію з хворобою в місті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через поширення по світу коронавируса в Росії почали продавати "цілющі" банки, протигази проти інфекції і заговорений воду.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Особа
Сергій Собянін
Місце
Росія Москва
Тег
Новини Росії
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Ку Алексей
Ку Алексей
как обычно у обосса заголовок на доллар, а содержание на гривну...
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Si Kal
Si Kal
Нью Санжария идёт к вам ! :))))
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Si Kal, нет, это ваше...
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