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27 лютого • оновлено в 21:48
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У Москві блогер-мажор влаштував жорстку ДТП. Фото і відео

3.3т
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У ніч на четвер, 27 лютого, в Москві Mercedes з неповнолітніми пасажирами в салоні врізався в бетонну стіну тунелю, загорівся і вибухнув.

За кермом автомобіля знаходився 23-річний блогер Артем Доценко. Від удару він вилетів з автомобіля, підлітків за секунду до вибуху з вогню врятував таксист, який їхав слідом, повідомляють Вести (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Постраждалих госпіталізували до лікарень Москви. У поліції повідомили, що водій не впорався з керуванням, в результаті чого в'їхав в бетонну стіну і машина загорілася.

ДТП в Москві

ДТП в Москві

Скріншот з відео

Артем Доценко – скандальний російський блогер-початківець. В останньому відео на сторінці в Instagram хлопець спалює протокол про порушення правил дорожнього руху на тлі нещодавно згорілої машини. До цього він опублікував відео, на якому палає пляшка дорогого шампанського.

# протокол добре 🔥

Публікація від Artem Dotsenko (@dots_enko)

@moetchandon 😘

Публікація від Artem Dotsenko (@dots_enko)

Артем Доценко

Артем Доценко

instagram.com/dots_enko

Артем Доценко

Артем Доценко

instagram.com/dots_enko

Артем Доценко

Артем Доценко

instagram.com/dots_enko

Артем Доценко

Артем Доценко

instagram.com/dots_enko

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Іркутську (Росія) двоє поліцейських вдарили сплячого пасажира таксі електрошокером, від чого останній і помер.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Росія Москва
Тег
ДТП
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Комментарии на сайте не модерированы
Кацанавенбоген Исаак
Кацанавенбоген Исаак
А ЗАЧЕМ????
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