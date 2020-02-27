У ніч на четвер, 27 лютого, в Москві Mercedes з неповнолітніми пасажирами в салоні врізався в бетонну стіну тунелю, загорівся і вибухнув.

За кермом автомобіля знаходився 23-річний блогер Артем Доценко. Від удару він вилетів з автомобіля, підлітків за секунду до вибуху з вогню врятував таксист, який їхав слідом, повідомляють Вести (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Постраждалих госпіталізували до лікарень Москви. У поліції повідомили, що водій не впорався з керуванням, в результаті чого в'їхав в бетонну стіну і машина загорілася.

ДТП в Москві Скріншот з відео

Артем Доценко – скандальний російський блогер-початківець. В останньому відео на сторінці в Instagram хлопець спалює протокол про порушення правил дорожнього руху на тлі нещодавно згорілої машини. До цього він опублікував відео, на якому палає пляшка дорогого шампанського.

Артем Доценко instagram.com/dots_enko

Артем Доценко instagram.com/dots_enko

Артем Доценко instagram.com/dots_enko

Артем Доценко instagram.com/dots_enko

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Іркутську (Росія) двоє поліцейських вдарили сплячого пасажира таксі електрошокером, від чого останній і помер.

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