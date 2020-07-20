У Москві автобус влетів у зупинку з людьми: є загиблий і постраждалі. Відео
Вранці 20 липня в столиці Росії Москві автобус влетів у зупинку громадського транспорту з людьми.
За попередньою інформацією, водій не впоралася з керуванням. У пригоді загинула одна людина, ще мінімум троє постраждали, повідомляє "Комсомольская правда".
Аварія трапилася на перетині Ставропольської і Краснодонської вулиць. Міський транспортний департамент з'ясовує обставини ДТП.
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