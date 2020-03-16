У Москві аніматорка вилила сухий лід дитині на голову: у хлопчика сильні опіки

У Москві дівчина-аніматор облила сухим льодом дитину на святкуванні його дня народження.

Як повідомляє Telegram-канал LIFE SHOT, в розважальну програму входило і так зване хімічне шоу – фокуси з сухим льодом (щоб подивитися фото, проскрольте новину до кінця).

"Кульмінацією свята став момент, коли дівчина почала лити сухий лід імениннику на голову. Повалив густий дим, і хлопчик завив від болю", – йдеться в повідомленні.

Лікарі, що приїхали, діагностували опіки 1-го та 2-го ступеня обличчя та голови.

Московська поліція проводить перевірку з цього приводу.

Хлопчик отримав опіки обличчя та голови LIFE SHOT

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Російська блогерша Катерина Діденко, відома як "аптечний Ревізорро" ледь не загинула і втратила чоловіка 28 лютого, святкуючи свій день народження з сухим льодом у басейні.

Після трагедії Діденка нарвалася на критику користувачів за те, що виставляє в соцмережах фотографії своєї скорботної свекрухи, а також хвалиться тим, що її мама, як ні в чому не бувало, теж проводить час в телефоні.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.