Привітала "захисників вітчизни": в російському морзі виступила стриптизерка. Фото і відео 18+

У Росії в Санкт-Петербурзькому бюро судово-медичних експертиз виступила стриптизерка.
Як пише міське видання "Фонтанка", це сталося 21 лютого – в останній робочий день перед Днем захисника Вітчизни, який святкується в РФ (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
Корпоратив для працівників моргу пройшов у приміщенні ординаторської – загальної кімнати для відпочинку медперсоналу.
У Санкт-Петербурзькому морзі виступила стриптизерка
Колаж
Завідувач відділом судово-медичних експертиз трупів Віктор Василенко підтвердив, що в установі пройшло святкування.
"Так, панянка приходила, вітала", – сказав він журналістам, коли ті зазначили, що він знятий на відеоролику. Спершу чоловік говорив, що нічого не знає.
У Санкт-Петербурзькому морзі виступила стриптизерка
Фонтанка
У Санкт-Петербурзькому морзі виступила стриптизерка
Фонтанка
На запитання про враження лікар відповів: "Та нормально, дівчина як дівчина".
Зазначимо, СПб ГБУЗ "Бюро судово-медичної експертизи" – бюджетна установа, підвідомча комітету з охорони здоров'я Смольного.
У Санкт-Петербурзькому морзі виступила стриптизерка
Фонтанка
У Санкт-Петербурзькому морзі виступила стриптизерка
Фонтанка
Обережно, кадри 18+!
У Санкт-Петербурзькому морзі виступила стриптизерка
Фонтанка
У Санкт-Петербурзькому морзі виступила стриптизерка
Фонтанка
У Санкт-Петербурзькому морзі виступила стриптизерка
Фонтанка
Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Прокоп'євськ у Кемеровській області Росії чоловік прийняв наркотики і відпиляв свою ліву ногу ножівкою.
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