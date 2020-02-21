Привітала "захисників вітчизни": в російському морзі виступила стриптизерка. Фото і відео 18+

У Росії в Санкт-Петербурзькому бюро судово-медичних експертиз виступила стриптизерка.

Як пише міське видання "Фонтанка", це сталося 21 лютого – в останній робочий день перед Днем захисника Вітчизни, який святкується в РФ (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Корпоратив для працівників моргу пройшов у приміщенні ординаторської – загальної кімнати для відпочинку медперсоналу.

У Санкт-Петербурзькому морзі виступила стриптизерка Колаж

Завідувач відділом судово-медичних експертиз трупів Віктор Василенко підтвердив, що в установі пройшло святкування.

"Так, панянка приходила, вітала", – сказав він журналістам, коли ті зазначили, що він знятий на відеоролику. Спершу чоловік говорив, що нічого не знає.

У Санкт-Петербурзькому морзі виступила стриптизерка Фонтанка

У Санкт-Петербурзькому морзі виступила стриптизерка Фонтанка

На запитання про враження лікар відповів: "Та нормально, дівчина як дівчина".

Зазначимо, СПб ГБУЗ "Бюро судово-медичної експертизи" – бюджетна установа, підвідомча комітету з охорони здоров'я Смольного.

У Санкт-Петербурзькому морзі виступила стриптизерка Фонтанка

У Санкт-Петербурзькому морзі виступила стриптизерка Фонтанка

Обережно, кадри 18+!

У Санкт-Петербурзькому морзі виступила стриптизерка Фонтанка

У Санкт-Петербурзькому морзі виступила стриптизерка Фонтанка

У Санкт-Петербурзькому морзі виступила стриптизерка Фонтанка

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Прокоп'євськ у Кемеровській області Росії чоловік прийняв наркотики і відпиляв свою ліву ногу ножівкою.

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