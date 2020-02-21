Головна Новини
21 лютого • оновлено в 22:25
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

Привітала "захисників вітчизни": в російському морзі виступила стриптизерка. Фото і відео 18+

4.1т
Читати матеріал російською

У Росії в Санкт-Петербурзькому бюро судово-медичних експертиз виступила стриптизерка.

Як пише міське видання "Фонтанка", це сталося 21 лютого – в останній робочий день перед Днем захисника Вітчизни, який святкується в РФ (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Корпоратив для працівників моргу пройшов у приміщенні ординаторської – загальної кімнати для відпочинку медперсоналу.

Новини
"У мікроскопі ніхто не бачив!" На українському телеканалі заявили, що ВІЛ не існує. Відео

У Санкт-Петербурзькому морзі виступила стриптизерка

У Санкт-Петербурзькому морзі виступила стриптизерка

Колаж

Завідувач відділом судово-медичних експертиз трупів Віктор Василенко підтвердив, що в установі пройшло святкування.

"Так, панянка приходила, вітала", – сказав він журналістам, коли ті зазначили, що він знятий на відеоролику. Спершу чоловік говорив, що нічого не знає.

У Санкт-Петербурзькому морзі виступила стриптизерка

У Санкт-Петербурзькому морзі виступила стриптизерка

Фонтанка

У Санкт-Петербурзькому морзі виступила стриптизерка

У Санкт-Петербурзькому морзі виступила стриптизерка

Фонтанка

На запитання про враження лікар відповів: "Та нормально, дівчина як дівчина".

Зазначимо, СПб ГБУЗ "Бюро судово-медичної експертизи" – бюджетна установа, підвідомча комітету з охорони здоров'я Смольного.

У Санкт-Петербурзькому морзі виступила стриптизерка

У Санкт-Петербурзькому морзі виступила стриптизерка

Фонтанка

У Санкт-Петербурзькому морзі виступила стриптизерка

У Санкт-Петербурзькому морзі виступила стриптизерка

Фонтанка

Обережно, кадри 18+!

У Санкт-Петербурзькому морзі виступила стриптизерка

У Санкт-Петербурзькому морзі виступила стриптизерка

Фонтанка

У Санкт-Петербурзькому морзі виступила стриптизерка

У Санкт-Петербурзькому морзі виступила стриптизерка

Фонтанка

У Санкт-Петербурзькому морзі виступила стриптизерка

У Санкт-Петербурзькому морзі виступила стриптизерка

Фонтанка

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Прокоп'євськ у Кемеровській області Росії чоловік прийняв наркотики і відпиляв свою ліву ногу ножівкою.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Місце
Росія Санкт-Петербург
Теги
Новини Росії фотографии видео стриптиз
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
2
16
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
11
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
А шо, в морге не люди штоле???)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Oleg Oleg
Oleg Oleg
кастрюли пытаются отвести от своей страны свой позор позор любыми способам,даже таким безобидным корпоративом...
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги