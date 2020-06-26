У Михайла Єфремова, який влаштував смертельну ДТП в Москві, стався серцевий напад

У російського актора Михайла Єфремова, який влаштував смертельну ДТП в Москві, 25 червня стався серцевий напад.

Про це повідомив адвокат артиста Ельман Пашаєв, передає "Рамблер". Відзначається, що через це Єфремов не просив слідчого відпустити його на могилу матері в річницю смерті.

Пашаєв розповів, що його підзахисному стало погано вночі. Близькі хотіли викликати "швидку", але Єфремов попросив цього не робити. Адвокат додав, що актор перебуває у пригніченому стані і хвилюється.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Михайло Єфремов продає будинок за 50 млн, щоб розплатитися за ДТП.