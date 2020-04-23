Росія стає новим епіцентром поширення коронавірусу. У Москві реанімації працюють в завантаженому режимі.

Лікар однієї з лікарень столиці РФ опублікував в мережі відео з реанімації, зазначивши, що пацієнтів з кожним днем стає все більше і вони потребують апаратів ШВЛ.

"Останнім часом дуже багато в відділення реанімації нам привозять молодих пацієнтів. У вкрай важкому стані, яким потрібна штучна вентиляція легенів. Реанімація працює в завантаженому режимі. Пацієнтів дуже багато і з кожним днем стає все більше і більше. Особливо молодих, віком в районі 40 років", – розповів він.

Відзначимо, Росія напередодні вийшла на перше місце в Європі за кількістю нових випадків захворювання коронавірусом, обігнавши навіть Італію з Іспанією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України продовжив дію карантинних заходів через епідемію коронавірусу в країні до 11 травня. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив – продовження пов'язано з тим, що пік захворюваності очікується 3-8 травня.