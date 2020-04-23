Головна Новини
24 квітня • оновлено в 01:45
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

У мережу потрапило відео із завантаженої реанімації Москви: багато молодих з COVID-19

797
Читати матеріал російською

Росія стає новим епіцентром поширення коронавірусу. У Москві реанімації працюють в завантаженому режимі.

Лікар однієї з лікарень столиці РФ опублікував в мережі відео з реанімації, зазначивши, що пацієнтів з кожним днем стає все більше і вони потребують апаратів ШВЛ.

"Останнім часом дуже багато в відділення реанімації нам привозять молодих пацієнтів. У вкрай важкому стані, яким потрібна штучна вентиляція легенів. Реанімація працює в завантаженому режимі. Пацієнтів дуже багато і з кожним днем стає все більше і більше. Особливо молодих, віком в районі 40 років", – розповів він.

Відзначимо, Росія напередодні вийшла на перше місце в Європі за кількістю нових випадків захворювання коронавірусом, обігнавши навіть Італію з Іспанією.

"Все більше молодих": в мережу потрапило відео з реанімації Москви

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України продовжив дію карантинних заходів через епідемію коронавірусу в країні до 11 травня. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив – продовження пов'язано з тим, що пік захворюваності очікується 3-8 травня.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирило Лютий
Місце
Росія Москва
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Новини Росії

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 7170.

    Вилікувалися: 504. Померли: 187.

  • У світі захворіли майже 2,67 мільйони осіб, загинули – понад 186 тисячі.

  • В Італії вперше з початку пандемії за добу вилікувалося більше людей, ніж заразилося.

  • Названий новий осередок коронавірусу в тілі людини, який залишається надовго.

  • Росія стала другою в світі за кількістю нових заражених COVID-19.

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги