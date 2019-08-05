У мережу потрапило рідкісне відео передачі влади Путіну від Єльцина

Двадцять років тому, 5 серпня 1999-го, тодішній глава РФ Борис Єльцин викликав до себе секретаря Ради безпеки, директора ФСБ Володимира Путіна з пропозицією зайняти посаду прем'єра.

Офіційно про це було оголошено чотири дні потому. 9 серпня того ж року на телеканалі НТВ вийшов репортаж, у якому розповідалося про "історичну подію", коли Єльцин назвав Путіна своїм наступником, передає ТАСС. У мережі опубліковані відповідні записи ефіру (щоб подивитися, поскролльте новину вниз).

У телезверненні Єльцин нагадав, що через рік у країні пройдуть президентські вибори, і назвав Путіна "здатним консолідувати суспільство".

Путін і Єльцин. Архівне фото infoportalru.ru

Тоді Єльцин вважав, що чинний глава ФСБ зможе "згуртувати навколо себе тих, кому в новому 21 столітті треба буде оновлювати нову Росію".

"Працюючи на цій високій посаді, він принесе велику користь країні. Росіяни матимуть можливість оцінити людські та ділові якості Путіна", – сказав він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше екс-радник Володимира Путіна і економіст Андрій Ілларіонов заявив, що нинішнього главу Росії до влади привів не президент Борис Єльцин і навіть не представники КДБ, ГРУ чи інших спецслужб.

Ключову роль у процесі наступництва 1998-1999 років у Кремлі, за його словами, зіграли дві людини – дочка Єльцина Тетяна Юмашева з чоловіком Валентином.

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