У мережі з'явилися знакові фото Пєскова поруч із Путіним перед зараженням COVID-19
У мережі з'явилося фото, на якому прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков, у якого діагностували коронавірус, супроводжував Путіна під час відвідин ним лікарні в Комунарці.
Фото було опубліковано в telegram-каналі Пул N3. Поїздка відбулася 24 березня. На фото також зображений мер Москви Сергій Собянін. А незабаром після цього відвідування головлікар клініки Денис Проценко самоізолювався у власному кабінеті, повідомивши про те, що і його наздогнав вірус. При цьому, з усіх, хто зображений на фото, тільки Пєсков був у захисній масці.
Крім того, на каналі опублікували фото Пєскова зі спеціальним блокатором вірусів у вигляді бейджа, який носиться прикріпленим на піджак. Однак раніше Пєсков зізнався, що не впевнений в ефективності блокатора.
"Не знаю, допомагає він чи ні. Я його в аптеці купив. Кожен носить усе, що може, з точки зору превентивних засобів", – сказав він. За його словами, він читав, що цей засіб навіть може бути шкідливим.
Крім того, український художник Андрій Петренко опублікував карикатуру, на якій зображений Пєсков, а замість вусів у нього зображення коронавірусу.
Як повідомляв OBOZREVATEL, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков захворів на коронавірус COVID-19 і перебуває у лікарні.