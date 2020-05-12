У мережі з'явилося фото, на якому прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков, у якого діагностували коронавірус, супроводжував Путіна під час відвідин ним лікарні в Комунарці.

Фото було опубліковано в telegram-каналі Пул N3. Поїздка відбулася 24 березня. На фото також зображений мер Москви Сергій Собянін. А незабаром після цього відвідування головлікар клініки Денис Проценко самоізолювався у власному кабінеті, повідомивши про те, що і його наздогнав вірус. При цьому, з усіх, хто зображений на фото, тільки Пєсков був у захисній масці.

Крім того, на каналі опублікували фото Пєскова зі спеціальним блокатором вірусів у вигляді бейджа, який носиться прикріпленим на піджак. Однак раніше Пєсков зізнався, що не впевнений в ефективності блокатора.

"Не знаю, допомагає він чи ні. Я його в аптеці купив. Кожен носить усе, що може, з точки зору превентивних засобів", – сказав він. За його словами, він читав, що цей засіб навіть може бути шкідливим.

Крім того, український художник Андрій Петренко опублікував карикатуру, на якій зображений Пєсков, а замість вусів у нього зображення коронавірусу.

Telegram \ Пул N3

Telegram \ Пул N3

Twitter \ Petrenko Andryi

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Як повідомляв OBOZREVATEL, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков захворів на коронавірус COVID-19 і перебуває у лікарні.