У мережі висміяли главу Росгвардії Віктора Золотова, який носить на кітелі 23 абсурдних ордени і медалі. Серед них, зокрема, медалі не за заслуги, а в "пам'ять про ювілеї міст".

Відповідне фото з'явилося в Telegram-каналі "Березовий сік". Це медалі "В пам'ять 850-річчя Москви", "В пам'ять 300-річчя Санкт-Петербурга", "200 років МВС Росії".

Як зазначає видання "Відкриття медіа", за кількістю медалей Золотов обганяє навіть міністра оборони РФ Сергія Шойгу, який носить 14 медалей.

"Ці просто істерика! Навіть керівник Росгвардії і той ряджений. Йому не вистачає нагороди "Найкращий пройдисвіт року", – йдеться у повідомленні.

Віктор Золотов і Володимир Путін

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Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін нагородив диктатора КНДР Кім Чен Ина ювілейною медаллю до 75-річчя закінчення Другої світової війни, чим сильно розлютив росіян.