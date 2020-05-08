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9 травня • оновлено в 01:09
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У мережі висміяли главу Росгвардії за абсурдні ордени

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У мережі висміяли главу Росгвардії Віктора Золотова, який носить на кітелі 23 абсурдних ордени і медалі. Серед них, зокрема, медалі не за заслуги, а в "пам'ять про ювілеї міст".

Відповідне фото з'явилося в Telegram-каналі "Березовий сік". Це медалі "В пам'ять 850-річчя Москви", "В пам'ять 300-річчя Санкт-Петербурга", "200 років МВС Росії".

Як зазначає видання "Відкриття медіа", за кількістю медалей Золотов обганяє навіть міністра оборони РФ Сергія Шойгу, який носить 14 медалей.

"Бракує медалі "Найкращий пройдисвіт!" У мережі висміяли главу Росгвардії за абсурдні ордени

"Ці просто істерика! Навіть керівник Росгвардії і той ряджений. Йому не вистачає нагороди "Найкращий пройдисвіт року", – йдеться у повідомленні.

Віктор Золотов і Володимир Путін

Віктор Золотов і Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін нагородив диктатора КНДР Кім Чен Ина ювілейною медаллю до 75-річчя закінчення Другої світової війни, чим сильно розлютив росіян.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Росія
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