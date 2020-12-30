У мережі спливло показове архівне фото Путіна з Єльциним

У мережі оприлюднили красномовне архівне фото, на якому зображено першого президента Російської Федерації Бориса Єльцина зі своїм майбутнім наступником Володимиром Путіним.

Його опублікувала на своїй сторінці у Facebook блогерка Олена Яхно. "Крайній праворуч – нинішній президент Росії. Дуже показове фото. Багато що пояснює", – підписала вона світлину.

На кадрі можна розглянути, як Путін стоїть дещо осторонь від делегації, яку супроводжує. Він одягнений в непримітну болоньєву куртку зразка 90-х років і звичайний в'язаний шарф.

Також помітна відсутність будь-якої чоловічої стрижки та його пригнічений вигляд. Водночас погляд майбутнього глави держави-агресора звернений до того, хто забезпечив йому просування в політичній кар'єрі, – Єльцина.

Нагадаємо, що 31 грудня 1999 року Єльцин виступив перед росіянами з історичною промовою, у якій оголосив, що йде з посади російського президента, поступаючись місцем Путіну.

Тож в останній день 2020 року Путін "відзначить" 21-річчя перебування при владі.

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