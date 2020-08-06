У мережі росЗМІ висміяли за сюжет про біотуалети в Росії. Відео

У мережі висміяли сюжет одного з кремлівських пулів про розміщення в російському місті Кіров нових сучасних біотуалетів.

До того ж юзерів розсмішив не тільки сам факт встановлення такого необхідного пристосування, а й піднесення цієї "грандіозної" події росЗМІ. Відео телеканалу опублікували декілька користувачів Twitter (щоб подивитися, проскрольте сторінку вниз).

"У Росії для новин каналу "Росія-1" зняли сюжет про туалет. Раніше ходили в кущі і за гаражі, – повідомляє літня жінка. Але... Але скористатися цим туалетом можуть не всі!" – коментує користувач під ніком Андрій Луганський.

Нові біотуалети в Кірові (Скриншот із відео)

Зокрема, в сюжеті йдеться про те, що поки в зазначеному місті поставили лише декілька біотуалетів, скористатися якими можуть тільки кондуктори та водії місцевого транспортного підприємства.

Реакція користувачів мережі на сюжет росЗМІ про біотуалети (Twitter andrii vn)

Користувачі мережі порівняли подання сюжету з новинами про запуск Ілоном Маском ракети на Марс.

"Боже, це просто сюр! Кожен діалог відображає велич Росії! І здається, що ось-ось ці біотуалети злетять угору й кинуться до підкорення Марсу!", "Не мають аналогів у світі", "Я до самого кінця ролика чекав появи Віталія Наливкіна (аналогія з відео про туалети сатиричного вигаданого персонажа скетч-шоу в РФ, "народного депутата" міста Уссурійська. – Ред.). Але мабуть це не жарт", "Викуси, Ілоне Маску. Ти поки ще тільки збираєшся на Марс, а в Росії вже біотуалет поставили", – іронізують користувачі мережі.

Реакція користувачів мережі на сюжет росЗМІ (Twitter Голий Патріот)

Реакція користувачів (Twitter Ivan Starzev)

Коментарі користувачів (Twitter Голий Патріот)

Коментарі користувачів (Twitter Голий Патріот)

Коментарі користувачів (Twitter Голий Патріот)

(Джерело відео: "Росія-1")

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі висміяли главу Росгвардії Віктора Золотова, який носить на кітелі 23 абсурдних ордени й медалі. Серед них, зокрема, медалі не за заслуги, а на "пам'ять про ювілеї міст".