У мережі росЗМІ висміяли за сюжет про біотуалети в Росії. Відео
У мережі висміяли сюжет одного з кремлівських пулів про розміщення в російському місті Кіров нових сучасних біотуалетів.
До того ж юзерів розсмішив не тільки сам факт встановлення такого необхідного пристосування, а й піднесення цієї "грандіозної" події росЗМІ. Відео телеканалу опублікували декілька користувачів Twitter (щоб подивитися, проскрольте сторінку вниз).
"У Росії для новин каналу "Росія-1" зняли сюжет про туалет. Раніше ходили в кущі і за гаражі, – повідомляє літня жінка. Але... Але скористатися цим туалетом можуть не всі!" – коментує користувач під ніком Андрій Луганський.
Зокрема, в сюжеті йдеться про те, що поки в зазначеному місті поставили лише декілька біотуалетів, скористатися якими можуть тільки кондуктори та водії місцевого транспортного підприємства.
Користувачі мережі порівняли подання сюжету з новинами про запуск Ілоном Маском ракети на Марс.
"Боже, це просто сюр! Кожен діалог відображає велич Росії! І здається, що ось-ось ці біотуалети злетять угору й кинуться до підкорення Марсу!", "Не мають аналогів у світі", "Я до самого кінця ролика чекав появи Віталія Наливкіна (аналогія з відео про туалети сатиричного вигаданого персонажа скетч-шоу в РФ, "народного депутата" міста Уссурійська. – Ред.). Але мабуть це не жарт", "Викуси, Ілоне Маску. Ти поки ще тільки збираєшся на Марс, а в Росії вже біотуалет поставили", – іронізують користувачі мережі.
(Джерело відео: "Росія-1")
Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі висміяли главу Росгвардії Віктора Золотова, який носить на кітелі 23 абсурдних ордени й медалі. Серед них, зокрема, медалі не за заслуги, а на "пам'ять про ювілеї міст".