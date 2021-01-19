У мережі порівняли фото постарілого Путіна в плавках із різницею у три роки

У мережі порівняли, який вигляд мав президент Росії Володимир Путін під час купання на Водохреще у 2018 році і в 2021-му.

Зазначено: якщо тоді глава держави пірнав у присутності великої кількості людей, то цьогоріч – на самоті. Показові фото опублікував Telegram-канал AllГолобуцький.

Також звернули увагу на те, що Путін утратив фізичну форму. На знімку видно, що у 2018 році президент був більш підтягнутим, а у 2021-му він набрав вагу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Путін 19 січня на свято Хрещення Господнього викупався в ополонці і став предметом насмішок у мережі.

Деякі користувачі припустили, що запис був постановним, і записали відео нібито в знімальному павільйоні. Також вони звернули увагу на те, що у президента РФ із рота не йшла пара, як це має бути за мінусової температури.

Про те, як відзначали Водохреще в Україні, читайте в онлайн-трансляції OBOZREVATEL.