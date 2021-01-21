У мережі показали архівне фото модного Собчака і його "непримітного" помічника Путіна

Гліб Іванов Новини Росії 05:00, 21.01.2021

У мережі опублікували архівне фото першого мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака з його тодішнім помічником, а нині президентом Росії Володимиром Путіним.

Кадр опублікували на сторінці у Twitter спільноти "Історичні фото". Як указано в публікації, він був зроблений у 1990-х роках (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця).

На знімку Собчак одягнений у модний у той час варений джинсовий костюм, а Путін, зі свого боку, надів темно-синю куртку і штани. Як зазначили автори публікації, президент Росії одягнений "непомітно".

"Мер Санкт-Петербурга Анатолій Собчак в імпортному вареному джинсовому костюмі зі своїм непримітно одягненим помічником Володимиром Путіним. Росія. 1990-ті", – підписали кадр автори повідомлення.

Twitter / Історичні фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі оприлюднили красномовне архівне фото, на якому зображений перший президент Російської Федерації Борис Єльцин зі своїм майбутнім наступником Володимиром Путіним.

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