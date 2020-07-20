У мене є ще 12 дітей, - Кадиров запропонував Держдепу ввести санкції проти всієї його родини

Глава Чечні Рамзан Кадиров знову емоційно відреагував на санкції, які запровадив проти нього, а також його дружини і доньок Держдеп США. Він звинуватив американців у спробах внести розлад в його сім'ю.

У своєму Telegram-каналі Кадиров опублікував знімок з дружиною і дітьми. Під ним повідомив, що є обраним головою Чеченської Республіки, за якого проголосувало майже 100 відсотків населення.

Глава Чечні підкреслив, що жителі регіону підтримують його, і запросив американців приїхати в республіку особисто, щоб в цьому переконатися.

"Гаразд, коли б я був сто разів порушником прав людини, то як ви пояснюєте санкції проти ... моєї дружини і моїх дочок??? Які вони скоїли злочини і чиї права порушили? На це питання у вас немає відповіді. І саме це демонструє ваше справжнє брехливе обличчя світових інтриганів і провокаторів.

Ви зважилися піти на відверто мерзенні методи і внести розлад всередині моєї сім'ї. Може бути, ви думали, що у вас це вийде, але прорахувалися. Чеченський інститут сім'ї міцніший за ваші санкції!" – заявив Кадиров

Також він зазначив, що заради батьківщини кожен з членів його сім'ї, кожен з чеченців готовий встати на захист честі і гідності "нашої великої держави".

Нижче глава Чечні уточнив, що крім старших двох дочок у нього є ще 12 дітей. І запропонував їх теж включити в санкційні списки.

Кадиров звинуватив Держдеп США у спробах внести розлад в його сім'ю (Telegram Kadyrov_95)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Держдепартамент США вніс главу Чечні Рамзана Кадирова в "чорний список" осіб, яких звинувачують у порушенні прав людини, включаючи тортури і позасудові страти. Фігурантами переліку стали дружина Кадирова, а також його дочки.