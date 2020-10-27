У лікарні РФ без кисню померли 13 хворих на COVID-19: лікарі розповіли, як люди молили про допомогу

У ростовській лікарні № 20 для пацієнтів із COVID-19 через брак кисню одночасно загинули 13 хворих, які були під'єднані до апарату ШВЛ.

Про це повідомило KP.RU. За словами реаніматолога Артура Топорова, ніч з 11 на 12 жовтня "стала найстрашнішою в його житті".

Він розповів, що всі 27 ліжок у реанімаційному відділенні були зайняті пацієнтами з тяжкою формою COVID-19.

Приблизно до 21:00 у лікарні почалися перебої з постачанням кисню для апаратів ШВЛ, але ситуація ще не була критичною. Однак протягом години рівень кисню став падати, а збільшити його обсяги було вже неможливо.

Доти всі апарати ШВЛ сигналізували про брак кисню. Приблизно о 22:10 його постачання припинилося повністю у всій лікарні.

"Усі апарати в реанімації пищали. Стояв такий гул. Люди кричали, молили про допомогу", – розповів Топоров.

Чергові медики намагалися реанімувати людей, які задихалися, і заспокоїти їх. Однак незабаром пацієнти одне за одним почали впадати в гіпоксію і вмирати. Протягом пів години померли кілька хворих.

Наймолодшому з них було менше ніж 30 років, найстаршому – виповнився 81 рік.

За словами лікаря, місцева влада хоче перекласти вину за те, що трапилося, на медперсонал, хоча вони зробили все, що могли для порятунку життів.

Через день після того, що сталося, 13 жовтня, головлікаря цієї лікарні Юрія Дронова було екстрено доправлено до реанімації свого медзакладу. Там у нього знову відбулося погіршення стану, врятувати 60-річного медика не вдалося.

Як писав OBOZREVATEL, частина регіонів Росії страждає від дуже високого рівня захворюваності на COVID-19 на підприємствах, нестачі місць у лікарнях і скупчення тіл загиблих від коронавірусу в моргах.