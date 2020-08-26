У Лаврова заявили, що отруєння Навального "невигідне для Росії"

У МЗС РФ прокоментували отруєння Навального і назвали його "невигідним".

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що отруєння опозиційного політика Олексія Навального нібито "не вигідно для російського керівництва".

Так, в заяві, опублікованій на сайті МЗС РФ сказано, що в ході зустрічі глави відомства Сергія Лаврова і заступника держсекретаря США Стівена Біга з російської сторони говорилося про готовність нібито відкрито і з реально встановленими фактами на руках розглянути не тільки отруєння Навального, але і справи Литвиненка і Скрипаля.

"При цьому увагу американського співрозмовника було звернуто на підозрілу поспішність, з якою у Вашингтоні та Брюсселі була підхоплена версія про навмисне отруєння А.А.Навального. Неминуче виникає питання – кому це вигідно? Російському керівництву – явно ні", – сказано у повідомленні.

Як заявили в міністерстві, "російське керівництво виступає за найретельніше і максимально об'єктивне розслідування події".

Нагадаємо, раніше прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував звинувачення на адресу Кремля в отруєнні Навального. Він заявив, що в Кремлі не можуть ставитися до звинувачень серйозно і назвав їх "порожнім шумом".

"Ми не можемо ставитися серйозно до озвучених звинувачень про причетність Путіна до отруєння. Це звинувачення, які абсолютно не можуть бути правдою. Швидше є порожнім шумом. Серйозно ми до цього ставиться не маємо наміру", – заявив Пєсков.

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