У лікарнях і моргах не знайшли: в Криму зник заступник міністра з Москви

У анексованому Росією Криму зник заступник голови Департаменту культури Москви Леонід Ошарін.

Востаннє 47-річного чиновника бачили в Ялті, повідомляє Telegram-канал Mash.

teatral-online.ru

Зазначається, що Ошарін поїхав у справах до Краснодарського краю. Звідти 25 березня таксист відвіз його в Ялту, де його востаннє бачили 30 березня.

Рідні почали шукати його тільки 18 квітня, вони подзвонили у поліцію. У лікарнях і моргах чиновника не знайшли.

Леонід Ошарін в 2018 році був призначений заступником керівника Департаменту культури Москви. До цього він був директором Московського академічного театру імені Володимира Маяковського, директором театру "Et Cetera" під керівництвом Олександра Калягіна, а також керівником продюсерського курсу школи-студії МХАТ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, біля села Залісне Бахчисарайського району в анексованому Криму знайшли тіло 20-річного кримського татарина Ейнара Еюпова, який зник у серпні 2018 року.

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