У Кремлі заявили, що не дивилися відео розслідування Навального про отруєння

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі не дивилися відео розслідування Олексія Навального про отруєння опозиціонера "Новачком".

Водночас підкреслив, що слідчі дії у цій справи не дискредитують ефективну роботу Федеральної служби безпеки РФ, і відомству не потрібно виступати зі спростуваннями або поясненнями про свою роль у події. Про це представник російського уряду заявив на зустрічі з журналістами 22 грудня, передає ТАСС.

"Це спроба дискредитації, але, безумовно, такі спроби не можуть дискредитувати ФСБ. Служба за конституцією виконує дуже важливу роль, захищаючи нас із вами від тероризму, екстремізму, різних смертельних небезпек, безумовно, відіграє цю роль дуже добре і дуже ефективно", – сказав Пєсков.

Він назвав інформаційним шумом новини щодо події з отруєнням, який Навальний нібито "піднімає довкола своєї персони". На його думку, так у "хворого" опозиціонера проявляється "манія переслідування й величі".

"Я, напевно, так трохи зловживаю і дозволю собі висловити особисту думку, яку зазвичай не висловлюю, бо не маю на це права. Загалом можна, звичайно, сказати, що у хворого спостерігається яскраво виражена манія переслідування, можна також чітко встановити певні прояви манії величі. Як кажуть, він навіть порівнює себе з Ісусом. В іншому, звичайно, вже прояви за Фрейдом, така зацикленість на гульфіковій зоні своєї зрілості й так далі", – висловився Пєсков.

Він підкреслив, що в Кремлі й адміністрації російського президента "вистачає іншої роботи", тому там не дивилися відеоматеріали Навального.

Також прессекретар глави РФ заявив, що вони досі не мають достатніх даних, "щоб упевнено говорити про те, що Олексій Навальний був отруєний".

"Ми неодноразово говорили про те, що, на жаль, не маємо можливості отримати необхідну для розгляду інформацію від наших візаві в Берліні, від медиків у "Шаріте" й від тих медиків, які працюють у лабораторіях у Берліні, Швеції, Франції. Російська сторона не може вже досить довго отримати запитану інформацію про це з Організації із заборони хімічної зброї. Тому ми не можемо однозначно говорити про отруєння", – підсумував Пєсков.

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