У Кремлі заявили про атаки на Путіна із Заходу в останні 20 років

На президента Росії Володимира Путіна останні 20 років ідуть різні атаки. Але він на них не реагує, оскільки за цей час у нього нібито вже сформувався до них імунітет.

Про це заявив прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков в ефірі одного з пропагандистських каналів. Його попросили прокоментувати ставлення глави РФ до "нападків на нього, які активізувалися в останні місяці", передають РИА Новости.

"Атаки на Путіна йдуть і з Заходу, і зсередини протягом останніх 20 років і, звичайно, за цей час певний імунітет напевно у президента сформувався", – зазначив представник Кремля.

Пєсков висловив переконання, що всі звинувачення на адресу президента – це "брехня". Тоді як сам Путін набагато стійкіший, ніж сила "огризань когось ззовні", а також людей, які бажають його "вколоти".

"Реагувати на кожен чих, кожен наклеп або, по-російськи кажучи, брехню, він ніколи цього не робив і, я впевнений, робити не буде. Реагувати на це емоційно, як якийсь трепетний молодик? Ну Путіна таким уявити собі просто неможливо", – обурився Пєсков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіцер ВМС США у відставці Гарі Табах заявив, мовляв, непрямі ознаки вказують на те, що президент РФ Володимир Путін готується до відставки. Тоді як до влади в країні нібито можуть привести його доньку.