У Кремлі всіх перевірили на коронавірус: кашель Путіна потрапив на відео

Співробітники адміністрації президента Росії Володимира Путіна в середу, 18 березня, здали тести на коронавірус.

Про це повідомив прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков, пише РИА Новости.

"Так", – сказав Пєсков, відповідаючи на питання, чи здають тести на COVID-19 співробітники Кремля.

Перед цим у вівторок, 17 березня, пройшли перевірку на коронавірус журналісти, які планують висвітлювати діяльність президента.

У Кремлі всіх перевірили на коронавірус 07tv.ru

Пєсков пояснив це запобіжними заходами і попросив ЗМІ ретельно відбирати тих співробітників, які працюватимуть на заходах за участю глави держави, уникати делегування журналістів, які нещодавно побували за кордоном.

Він зазначив, що для освітлення одного з найближчих заходів президента були заявлені представники ряду ЗМІ, які за останні два тижні бували за кордоном, у тому числі в країнах із підвищеною небезпекою поширення коронавірусної інфекції.

У мережі вже відреагували на тотальну перевірку, опублікувавши відеоряд із Путіним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Білорусі забили на сполох через дивний кашель президента Олександра Лукашенка. Симптоми багато в чому нагадали саме характерні коронавірусу.

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