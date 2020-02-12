У Кремлі вперше відреагували на стрімке падіння рейтингу Путіна

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи рекордне зниження рейтингу глави РФ, заявив, що Кремль не збирається вживати через це спеціальних заходів.

Як повідомляє Telegram-канал Пул N3, за словами Пєскова, заходів щодо підняття рейтингу Путіна не передбачається.

"Найкращий захід – це щоденна робота", – сказав Пєсков.

narodna-pravda.ua

Як пише "news.ru", крім того, за словами Пєскова, він не вважає, що опитування Левади-центру відображає "реальні настрої в суспільстві". На його переконання, існують нібито й інші дані, що свідчать про високий рейтинг Путіна.

"Це залежить від методики <...> які свідчать, навпаки, про підвищення рівня довіри до президента, про підтримку його роботи в перші місяці поточного року у зв'язку із відомими його ініціативами тощо", – сказав він.

Нагадаємо, соцопитування, проведене експертами "Левада-Центр", засвідчило, що за останні два роки рівень довіри росіян до свого президента значно впав.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський політолог Валерій Соловей припускає, що в разі, якщо Путін піде зі своєї посади достроково, в країні почнеться криза, але громадянської війни не буде.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.