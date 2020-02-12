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12 лютого • оновлено в 16:14
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У Кремлі вперше відреагували на стрімке падіння рейтингу Путіна

3.5т
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Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи рекордне зниження рейтингу глави РФ, заявив, що Кремль не збирається вживати через це спеціальних заходів.

Як повідомляє Telegram-канал Пул N3, за словами Пєскова, заходів щодо підняття рейтингу Путіна не передбачається.

"Найкращий захід – це щоденна робота", – сказав Пєсков.

У Кремлі вперше відреагували на стрімке падіння рейтингу Путіна

narodna-pravda.ua

Як пише "news.ru", крім того, за словами Пєскова, він не вважає, що опитування Левади-центру відображає "реальні настрої в суспільстві". На його переконання, існують нібито й інші дані, що свідчать про високий рейтинг Путіна.

"Це залежить від методики <...> які свідчать, навпаки, про підвищення рівня довіри до президента, про підтримку його роботи в перші місяці поточного року у зв'язку із відомими його ініціативами тощо", – сказав він.

Нагадаємо, соцопитування, проведене експертами "Левада-Центр", засвідчило, що за останні два роки рівень довіри росіян до свого президента значно впав.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський політолог Валерій Соловей припускає, що в разі, якщо Путін піде зі своєї посади достроково, в країні почнеться криза, але громадянської війни не буде.

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Автор
Гліб Іванов
Особи
Володимир Путін Дмитро Пєсков
Місце
Росія
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Юг Руси
Юг Руси
Как упал, так и поднимется
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Левада-центр признан иностранным агентом, как ему можно верить
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фил филька
фил филька
обос с упорством пропаган дона весь день втуляет мысль о падении рейтинга путина)
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