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У Кремлі вперше відреагували на мітинг в Москві

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Акції протесту, які пройшли в Москві (РФ), не є ознакою політичної кризи.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, зазначивши, що протести відбуваються в багатьох країнах світу, передає РІА Новини.

"Ми не згодні з тими багатьма, які називають те, що відбувається політичною кризою. В європейських столицях, у всьому світі відбуваються акції протесту, іноді ці акції мають змішаний характер – такий протестно-гуляйно-розважальний характер. Теж такі симбіози зустрічаються, тому тут потрібно досить адекватно оцінювати те, що відбувається", – повідомив він.

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Пєсков додав, що глава Кремля Володимир Путін звертає увагу на протестні акції в Москві, але не вважає за потрібне висловлюватися стосовно них.

"Президент, зрозуміло, звертає увагу на те, що відбувається ... Але ви знаєте, що в Росії щодня відбувається величезна кількість подій, які є, природно, питаннями для уваги президента. І зовсім не по кожному йому треба висловлювати свою точку зору", – передав Пєсков слова Путіна.

Прес-секретар додав, що за ситуацією навколо виборів у Мосміськдуму стежать, звертають на це увагу і відстежують моменти, "за якими у людей виникають питання".

"І робимо це не тільки ми, а роблять це, головним чином, міська влада, тому що все-таки мова йде, напевно, про вибори в Мосміськдуму. Давайте виходити з цього", – акцентував він.

Мітинг в Москві

Мітинг в Москві

Також в Кремлі заявили, що протести в Москві були як законно узгоджені, так і спостерігалися спроби організації безладів.

"Тут потрібно чітко диференціювати: легітимна, узгоджена заздалегідь в установленому порядку акція того чи іншого характеру, а також дії, які, напевно, підпадають під спроби організації або залучення людей до громадських заворушення, це абсолютно різні явища. Ви знаєте, що мало місце і то, і інше - я маю на увазі, мала місце і узгоджена акція, і спроби організації громадських заворушень", – повідомив Пєсков.

Прес-секретар Путіна також виправдав дії силовиків, які затримували людей на мітингу.

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"В даному випадку правоохоронні органи виконують свої обов'язки, природно, роблять все, що необхідно для припинення подібних нелегітимних спроб, а також для організації та забезпечення безпеки в ході легітимних узгоджених акцій ... Зараз виконуються слідчі дії, які як раз і націлені на те, щоб підтвердити або спростувати випадки застосування насильства і фактів непокори представникам органів влади, надання їм опору", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 серпня в Москві пройшла нова акція протесту через відмову в реєстрації опозиційних кандидатів на вибори в Мосміськдуму.

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Тема
Протести у Росії
Особи
Дмитро Пєсков Володимир Путін
Місце
Росія Москва
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Питон Каа
Питон Каа
На согласованных акциях обычно происходит все мирно, полиция не трогает митингующих, а только лишь обеспечивает порядок, а вот на несогласованных акциях проходят столкновения с митингующими и задержания, но это же просто обеспечение законности. Кто мешает согласовать акцию и мирно помитинговать, но нет, оппозиции нужна картинка столкновений с полицией и они ее обеспечивают, а страдают простые люди, которых втянули в нарушение правопорядка.
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