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У Кремлі вперше прокоментували протести в Білорусі

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Новини Росії
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  • В уряді РФ заявили, що спроби втручання ззовні в ситуацію з протестами у Білорусі неприпустимі

  • Таку позицію Кремля висловив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков

  • Він зазначив, що потреби в наданні Росією допомоги сусідній країні поки немає

Протести в Білорусі

Кремль відреагував на протести в Білорусі.

В уряді Росії заявили, що спроби втручання ззовні в ситуацію з протестами у Білорусі мають місце, але вони неприпустимі.

Таку позицію Кремля, вперше після президентських виборів у сусідній країні, висловив прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков. Він зазначив, що потреби в наданні допомоги цій державі поки немає, передає ТАСС.

"Білорусь – це братська нам країна і Союзна держава. Білоруський народ – братський нам народ. Ми ставимося до всього, що відбувається там, як до внутрішньої справи цієї країни", – сказав російський політик.

За його словами, на фоні подій у Білорусі всі повинні робити все необхідне, щоб створити умови для збереження ситуації в рамках правового поля і здійснення необхідного діалогу.

Водночас головне, передав Пєсков думку Кремля, щоб "не було ніякого втручання ззовні в те, що зараз відбувається".

"Ми з жалем констатуємо, що спроби такого безпосереднього втручання мають місце. Самі вважаємо таке втручання неприпустимим... Потреби в наданні допомоги Білорусі з боку Росії щодо лінії ОДКБ і договору про Союзну державу зараз немає", – підсумував прессекретар Путіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Олександр Лукашенко, який був главою Білорусі п'ять термінів поспіль, провів нову розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, а також привів війська на західних кордонах у повну бойову готовність.

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РосіяПротести у БілорусіНовини РосіїДмитро Пєсков
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