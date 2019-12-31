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31 грудня • оновлено в 18:48
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У Кремлі визнали головний провал у 2019 році

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Скромні темпи зростання економіки є головною невдачею Росії у 2019 році.

Про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

"Якщо говорити про головну невдачу, то, напевно, те, що темпи зростання поки залишаються скромними. Про це всі говорять, що не задоволені цими темпами зростання", – зазначив він.

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При цьому Пєсков вважає, що у Росії залишилося "багато резервів для надолуження цих темпів у майбутні роки".

Відзначається, що у грудні Центробанк Росії опублікував матеріали, згідно з якими регулятор очікує уповільнення річних темпів зростання ВВП Росії в IV кварталі 2019 року з подальшим прискоренням у I кварталі 2020 року.

Кремль

Кремль

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністерство фінансів США ввело санкції проти 17 громадян та семи російських компаній за кіберзлочини.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Дмитро Пєсков
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Всё норм, просто вам нужен прорыв!Доллар желательно по 200. Импартазамищение. Неимеющих аналогов авианесущих каптилок. Принести в исконно срускую Ливию сруский мир. Ну и конечно же вернуть Беларусь в родную говень. С Новым Годом мышебратья.
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Mega Death
Mega Death
Лучше медленно, но стабильно))) Количество всё равно перерастет в качество)))
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Если выбирать, то я за такой "провал", как у России и против того "успеха", что у Украины.
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