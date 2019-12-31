У Кремлі визнали головний провал у 2019 році

Скромні темпи зростання економіки є головною невдачею Росії у 2019 році.

Про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

"Якщо говорити про головну невдачу, то, напевно, те, що темпи зростання поки залишаються скромними. Про це всі говорять, що не задоволені цими темпами зростання", – зазначив він.

При цьому Пєсков вважає, що у Росії залишилося "багато резервів для надолуження цих темпів у майбутні роки".

Відзначається, що у грудні Центробанк Росії опублікував матеріали, згідно з якими регулятор очікує уповільнення річних темпів зростання ВВП Росії в IV кварталі 2019 року з подальшим прискоренням у I кварталі 2020 року.

Кремль

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