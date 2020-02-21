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21 лютого • оновлено в 14:50
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У Кремлі виправдали Путіна за слова про "розтягування" Росії та України

2.5т
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У Кремлі поспішили виправдати заяву глави РФ Володимира Путіна про країни, які нібито насильно "розтягують" Росію та Україну.

Позицію президента зокрема прокоментував його прессекретар Дмитро Пєсков. Про це повідомляє "Газета.Ru".

Він підкреслив, що російський лідер говорив про країни, які не зацікавлені у відновленні відносин між Москвою і Києвом.

Володимир Путін

Володимир Путін

"Путін мав на увазі коло країн, які послідовно домагаються того, щоб відносини між Росією і Україною підтримувалися в нинішньому жалюгідному стані", – пояснив Пєсков.

Водночас він зауважив, що не хотів би називати ці держави конкретно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін заявив, що його країну та Україну нібито насильно намагається розділити Захід, щоб не допустити появи глобального конкурента.

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Автор
Діна Баронова
Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Путін Дмитро Пєсков
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Так это не круг стран, это одна РФия.
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фил филька
фил филька
UaDonetsk Umka, морскаляку на гиляку кричала рфия и методично расстреливала небесную восьмидесятню на майдане
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