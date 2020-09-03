У Кремлі відреагували на слова Лукашенка про фальсифікацію отруєння Навального

Пєсков відповів на заяву про фальсифікПєсков відповів на заяву про фальсифікації слів Меркель про Навальногоації слів Меркель про Навальний.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков відповів на заяву президента Білорусі Олександра Лукашенка про нібито брехню канцлера Німеччини Ангели Меркель про те, що російський опозиціонер Олексій Навальний отруєний речовиною "Новачок".

Як повідомляє РБК, представник Кремля зазначив, що Лукашенко ще не надав ніяких свідчень своїх слів.

"Він лише заявив про це, сказав, що дасть матеріали, інших даних поки немає", – сказав Пєсков.

Нагадаємо, Лукашенко на зустрічі з прем'єр-міністром Росії Михайлом Мішустіним назвав фальсифікацією озвучену Меркель інформацію про отруєння Навального "Новачком".

"Вчора чи позавчора, я точно не пам'ятаю, до виступу Меркель (вона заявила, що йому – Навальному – хотіли закрити рот) ми перехопили розмову. Ми так розуміємо, Варшава розмовляє з Берліном. Два абонента на зв'язку... Чітко говорить про те, що це фальсифікація. Ніякого отруєння Навального не було", – зазначив він.

Президент Білорусі стверджує, що група фахівців підготувала для адміністрації Меркель заяву, яку вона зробила.

"Зробили вони це – цитата: "Щоб відбити охоту Путіну сунути ніс у справи Білорусі". Я процитував цю розмову. Розумієте, наскільки по-єзуїтському чинять ці люди", – додав Лукашенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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