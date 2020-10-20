У Кремлі відреагували на анонсовані Зеленським військово-морські бази в Чорному морі

Марина Ліснічук Новини Росії 15:13, 20.10.2020 Оновлено: 16:20, 20.10.2020

У Росії вважають, що створення Україною нових баз у Чорному морі може негативно позначитися на стабільності в регіоні.

Про це, зокрема, заявив прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков. Його слова цитують пропагандистські інформаційні ресурси.

Зазначимо, що будівництво в Україні двох військово-морських баз для захисту чорноморського регіону анонсував президент Володимир Зеленський під час щорічного послання до парламенту і українців 20 жовтня.

Він підкреслив, що Україна будує бази самостійно, а не в партнерстві з кимось. На ці його слова одразу відреагували в Кремлі.

"Безумовно, з урахуванням усіх наявних реалій це може мати досить негативні наслідки загалом для атмосфери стабільності в чорноморському регіоні. Потенційно така небезпека існує", – заявив Пєсков.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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