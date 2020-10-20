У Кремлі відреагували на анонсовані Зеленським військово-морські бази в Чорному морі
У Росії вважають, що створення Україною нових баз у Чорному морі може негативно позначитися на стабільності в регіоні.
Про це, зокрема, заявив прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков. Його слова цитують пропагандистські інформаційні ресурси.
Зазначимо, що будівництво в Україні двох військово-морських баз для захисту чорноморського регіону анонсував президент Володимир Зеленський під час щорічного послання до парламенту і українців 20 жовтня.
Він підкреслив, що Україна будує бази самостійно, а не в партнерстві з кимось. На ці його слова одразу відреагували в Кремлі.
"Безумовно, з урахуванням усіх наявних реалій це може мати досить негативні наслідки загалом для атмосфери стабільності в чорноморському регіоні. Потенційно така небезпека існує", – заявив Пєсков.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше Україна планувала за допомогою Великобританії побудувати на Чорному та Азовському морях дві сучасні військово-морські бази. Про це говорив заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква.
Під час виступу у ВРУ 20 жовтня Президент Володимир Зеленський також заявив, що Конгрес США затвердив військову допомогу Україні на суму 250 млн доларів. Зокрема, у Великобританії країна підписала угоду на 1,25 млрд фунтів стерлінгів для українського військово-морського флоту.