У Кремлі відреагували на анонсовані Зеленським військово-морські бази в Чорному морі

У Росії вважають, що створення Україною нових баз у Чорному морі може негативно позначитися на стабільності в регіоні.

Про це, зокрема, заявив прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков. Його слова цитують пропагандистські інформаційні ресурси.

Зазначимо, що будівництво в Україні двох військово-морських баз для захисту чорноморського регіону анонсував президент Володимир Зеленський під час щорічного послання до парламенту і українців 20 жовтня.

Він підкреслив, що Україна будує бази самостійно, а не в партнерстві з кимось. На ці його слова одразу відреагували в Кремлі.

"Безумовно, з урахуванням усіх наявних реалій це може мати досить негативні наслідки загалом для атмосфери стабільності в чорноморському регіоні. Потенційно така небезпека існує", – заявив Пєсков.

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