У Кремлі висловили стурбованість загостренням конфлікту між Вірменією та Азербайджаном у Нагірному Карабасі.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що з перших годин поновлення воєнних дій міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров був у контакті з колегами з обох країн, передає РБК.

"Вчора, на жаль, день був затьмарений надзвичайним загостренням ситуації на лінії зіткнення в зоні Нагірного Карабаху. Це, звичайно ж, є причиною серйозного занепокоєння", – зазначив Пєсков.

Спікер Кремля нагадав, що Путін провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашіняном. Також Пєсков додав, що у разі необхідності Росія проведе переговори з владою Азербайджану.

Зазначимо, що сьогодні, 28 вересня, Путін зустрічався з президентом Киргизії Сооронбаєм Жеенбековим. Глава Росії на зустрічі заявив, що його країна ніколи не втручалася у внутрішні справи сусідніх країн.

"Ви знаєте, ми ніколи не втручаємося у внутрішні справи наших сусідів. Та й взагалі інших країн. Але ми завжди підтримуємо зусилля, спрямовані на стабілізацію ситуації. На такий повноцінний діалог між політичними силами. Завжди підтримуємо діючу політичну владу в її прагненні стабілізувати ситуацію, і також послідовно будемо вести себе і щодо Киргизії", – розповідав Путін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український режисер і колишній в'язень Кремля Олег Сенцов звинуватив Росію в загостренні конфлікту в невизнаному Нагірному Карабасі між Вірменією та Азербайджаном.