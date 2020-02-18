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18 лютого • оновлено в 13:37
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У Кремлі цинічно відреагували на атаку терористів на Донбасі

8.8т
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Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі не знайомі з деталями атаки терористів на позиції ЗСУ неподалік Золотого на Донбасі, яка відбулася вранці 18 лютого.

Тому, за його словами, покладати відповідальність за це зіткнення на Москву не можна. Про це повідомляє ТАСС.

"Ми не маємо в своєму розпорядженні деталей цього зіткнення. Ми не знаємо, що спровокувало його. Ми читали повідомлення про те, що є жертви з обох сторін, у зв'язку з чим ми висловлюємо співчуття", – сказав він.

Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков

Водночас Пєсков висловив надію, що незабаром їм вдасться з'ясувати подробиці, і вже потім Кремль виступить із офіційною позицією.

"Сподіваємося, що найближчим часом вдасться прояснити деталі події, перед тим, як робити якісь висновки", – нахабно відказав прессекретар глави РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Діна Баронова
Тема
Війна на Донбасі
Особа
Дмитро Пєсков
Місце
Росія
Теги
терористи "ДНР" загинули військові Росія - країна-агресор
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Бокович Ченах
Бокович Ченах
Пока в Украине существуют подобные сайты, мира и согласия, а уж тем более единства в стране не будет.
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Олексий Юлия
Олексий Юлия
Свинорусы собирайте бабло, по акционерам юкоса 50 ярдов вечно зеленых,успех снова!
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1
0
- Справедливость
- Справедливость
"Преступник явился на место преступления" что и требовалось доказать. К А Ц А П = Ф А Р Ш ! ! !
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4
3
фил филька
фил филька
- Справедливость, где это в тексте написано?))
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