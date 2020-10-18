У Кремлі розповіли, як Путіна "охороняють" від коронавірусу

З початку пандемії коронавірусу (COVID-19) президент Росії Володимир Путін перейшов на більш безпечний режим роботи через загрозу зараження.

Як розповів в інтерв'ю НТВ журналіст кремлівського пулу Андрій Колесников, якого називають "літописцем Путіна", зараз з президентом РФ працюють тільки "лічники" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ні до якого Ново-Огарьово, де зупинився Путін, ми-то, звичайно, не доїжджали. Там були перевірені оператор і особистий фотограф, перевірені, я маю на увазі, на предмет короновірусу", – зазначив він.

За словами Колесникова, перед зустріччю з президентом усі зобов'язані пройти двотижневий карантин.

"І всі, хто зустрічався в цей час з Путіним очно. Раптом ти включаєш телевізор, дивишся, а Сечін розмовляє з ним без маски або глава МНС, наприклад. Всі вони, так чи інакше, проходили процедуру самоізоляції перед зустріччю з президентом", – підкреслив журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, першу російську вакцину від коронавірусу "Супутник V" зареєстрували на початку серпня, її розробником був названий центр Гамалії. Вакцина нібито була створена на основі ДНК аденовірусу і повинна "формувати імунітет і від грипу, і від коронавірусної інфекції".

Путін заговорив про можливість поставок в Україну російської вакцини від коронавірусу, яка викликала сумніви у експертів.