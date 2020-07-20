У Кремлі розповіли, чи отримав Путін вакцину від коронавірусу

У Путіна відповіли на повідомлення про використання вакцини до випробувань.

Президент Росії Володимир Путін не застосовував експериментальну вакцину від коронавірусу (COVID-19).

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Про це заявив РИА Новости прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи публікацію Bloomberg про те, що у топ-менеджерів російських компаній, крупних бізнесменів і чиновників з квітня є доступ до експериментальної вакцини, розробленої Центром імені Гамалії.

Представник Кремля зазначив, що президент не застосовував вакцину, так як вона не сертифікована, а піддавати ризику главу держави не варто.

Говорячи про себе, Пєсков заявив, що йому щеплення не потрібне, так як він вже перехворів коронавірусом.

У той же час прессекретар підтвердив, що глава Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв, чия організація бере участь у розробці вакцини, випробував препарат на собі. Він зробив щеплення в середині червня як один з добровольців.

Також вакцинувався директор Центру імені Гамалії Олександр Гінзбург і його команда.

Як писав OBOZREVATEL, видання Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з ходом експерименту, повідомило, що в Росії кілька сотень людей в ході закритої програми отримали вакцину від коронавірусу ще в квітні. Серед них – топ-менеджери, держслужбовці і бізнесмени.