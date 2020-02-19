У Кремлі розкрили несподівані подробиці відставки колишнього "смотрящого" на Донбасі

Прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін зустрічався зі своїм звільненим напередодні радником Владиславом Сурковим, можливо, для обговорення його подальшого призначення на іншу посаду.

Водночас він зазначив, мовляв, не знає цього достеменно, але висловив упевненість, що екскуратор "Л/ДНР" "не пропаде". Про це повідомляють "РИА Новости".

"Вони зустрічалися. Він був звільнений від обійманої посади за власним бажанням", – підкреслив Пєсков.

Пєсков розповів про подальше працевлаштування Суркова

Прессекретар російського президента додав, нібито не сумнівається у тому, що багаторічний досвід і талант Суркова "знайдуть своє застосування".

Але ось чи буде пов'язане подальше призначення колишнього куратора Путіна щодо Донбасу з Україною, а також чи буде це державна або комерційна структура, він не сказав.

"Не беруся прогнозувати. Він може бути задіяний у різних напрямках, не тільки українському... У мене немає даних про те, де далі збирається працювати Сурков", – висловився Пєсков.

Також він зазначив, що справжньої причини відходу Суркова не знає, і запропонував запитати його про це прямо.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Про відставку Владислава Суркова стало відомо декілька тижнів тому. За словами директора Центру політичної кон'юнктури РФ Олексія Чеснакова, це пов'язано зі "зміною курсу на українському напрямі".

Український журналіст Юрій Бутусов запевнив, що відставка Суркова сильно переоцінена і нічого не змінить у війні Росії проти України.

Неофіційним керівником "українського напрямку" в Москві став заступник голови Адміністрації Путіна Дмитро Козак. Спікер глави РФ Дмитро Пєсков підтвердив призначення Козака.

18 лютого глава РФ Володимир Путін підписав указ про звільнення Владислава Суркова з посади помічника президента Росії.

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