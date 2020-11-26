У Кремлі прокоментували інформацію про "коханку" Путіна

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков спростував інформацію російської групи "Проєкт" про нібито близькі стосунки Володимира Путіна зі Світланою Кривоногих.

Він назвав публікацію "голослівною і малопереконливою", пише "Медуза". Пєсков відніс її до "епістолярного жанру".

За словами прессекретаря, він "переглянув" оприлюднений журналістами-розслідувачами матеріал.

"Але, скажімо так, він малопереконливий. Такий, я б сказав, епістолярний жанр. Я схильний напевно відносити це до таких матеріалів, така, знаєте, провокаційна жовтизна, не більше за те. На серйозний матеріал це не тягне. Це, звичайно, абсолютно якісь твердження, фактично вони голослівні, де-факто вони все голослівні", – сказав він.

Пєсков допустив, що будуть з'являтися нові матеріали на цю тему.

"Це нам відомо, і нічого в цьому такого особливого немає. І нічого тут не заслуговує на будь-які коментарі", – уточнив він.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що російські журналісти знайшли у президента РФ ще одну доньку – Єлизавету, яка народилася у 2003 році. Її матір'ю є Світлана Кривоногих, яка познайомилася з Путіним в 1990-ті роки, коли той ще не був президентом.

Журналісти вважають, що відносини Кривоногих і Путіна завершилися наприкінці 2000-х. Посилаючись на копії документів, розслідувачі повідомили, що батько Єлизавети Кривоногих не вказаний, відомо тільки її по-батькові – Володимирівна.