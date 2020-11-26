У Кремлі прокоментували інформацію про "коханку" Путіна
У Росії оприлюднили статтю про нібито близькі стосунки Світлани Кривоногих із президентом РФ
Дмитро Пєсков назвав публікацію "провокаційною жовтизною"
На його думку, вона не заслуговує на увагу
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков спростував інформацію російської групи "Проєкт" про нібито близькі стосунки Володимира Путіна зі Світланою Кривоногих.
Він назвав публікацію "голослівною і малопереконливою", пише "Медуза". Пєсков відніс її до "епістолярного жанру".
За словами прессекретаря, він "переглянув" оприлюднений журналістами-розслідувачами матеріал.
"Але, скажімо так, він малопереконливий. Такий, я б сказав, епістолярний жанр. Я схильний напевно відносити це до таких матеріалів, така, знаєте, провокаційна жовтизна, не більше за те. На серйозний матеріал це не тягне. Це, звичайно, абсолютно якісь твердження, фактично вони голослівні, де-факто вони все голослівні", – сказав він.
Пєсков допустив, що будуть з'являтися нові матеріали на цю тему.
"Це нам відомо, і нічого в цьому такого особливого немає. І нічого тут не заслуговує на будь-які коментарі", – уточнив він.
Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що російські журналісти знайшли у президента РФ ще одну доньку – Єлизавету, яка народилася у 2003 році. Її матір'ю є Світлана Кривоногих, яка познайомилася з Путіним в 1990-ті роки, коли той ще не був президентом.
Журналісти вважають, що відносини Кривоногих і Путіна завершилися наприкінці 2000-х. Посилаючись на копії документів, розслідувачі повідомили, що батько Єлизавети Кривоногих не вказаний, відомо тільки її по-батькові – Володимирівна.