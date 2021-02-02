Пономарьов про 'палац' Путіна: в Кремлі почалася 'метушня' проти друзів президента

В оточенні президента РФ Володимира Путіна йде боротьба проти групи, до якої входять його найближчі друзі. Викривальний фільм опозиціонера Олексія Навального "Палац Путіна" міг бути частиною цієї боротьби.

Таке припущення в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив російський опозиційний політик Ілля Пономарьов. "Я вважаю, що останні півроку в путінському оточенні йде певна метушня, напевно, пов'язана з прийдешніми виборами в Держдуму і взагалі з форматом подальшої еволюції російської системи влади", – сказав він.

За словами Пономарьова, ця "метушня" відбувається навколо групи найближчих друзів Путіна, олігархів Юрія Ковальчука і Кирила Шамалова. "Думаю, що цей ролик, ця інформація, злита про нього – одна з ланок ланцюга цієї боротьби", – допустив він.

Говорячи про те, хто міг надати інформацію для фільму Навальному, Пономарьов припустив, що це міг бути глава "Роснафти" Ігор Сєчін, з яким Навальний "традиційно взаємодіє". Зокрема, саме з цього джерела він отримав інформацію для фільмів-розслідувань "Він вам не Дімон" і "Чайка", додав опозиціонер.

"Чи ця група є джерелом інформації щодо палацу і так далі? Цілком можливо. Тому що, якщо проаналізувати всі три потужних зливи, то там фігура Сєчіна хоч і згадується, але знаходиться в фазі умовчання", – зауважив Пономарьов.

Як писав OBOZREVATEL, Олексій Навальний випустив фільм-розслідування "Палац Путіна" про палац в Геленжику, який може належати Володимиру Путіну. Станом на 27 січня ролик подивилися 95 мільйонів разів. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що ця споруда знаходиться у власності приватних підприємців.