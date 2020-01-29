У Кремлі підшукали три нові посади для Путіна: ким він стане

Автори правок до Конституції Росії, внесення яких ініціював президент країни Володимир Путін, створили для чинного глави держави три варіанти майбутнього працевлаштування.

Про це йдеться в публікації "Проекту". Зазначається, що жоден із них не зобов'язує Путіна займатися поточним управлінням країною, але дозволяє в разі необхідності вплинути на ухвалення певних рішень і загалом тримати ситуацію під контролем.

Володимир Путін ТАСС

Отже, три можливі нові місця роботи Путіна:

Глава Держради. Поінформовані джерела стверджують, що, представляючись і підписуючи листи, Путін останнім часом з усіх своїх посад робить акцент на членство в Держраді. І пояснили – цей орган ставатиме все більш значущим. Спікер Ради Федерації. Статус цього органу російської влади буде підвищено, згідно зі змінами до Конституції РФ. Новий президент під час призначення всіх силових міністрів буде зобов'язаний проводити консультації із Радою Федерації, цей же орган тепер дає згоду на відставку голів усіх судів. Кажуть, у такий спосіб Путін однаково втримає контроль у своїх руках. Голова Конституційного суду. Згідно з правками, тепер Конституційний суд на прохання президента може підтверджувати конституційність законів, ухвалених парламентом. Це дасть Путіну можливість брати участь у законодавчому процесі і в разі необхідності скасувати або загальмувати неприйнятний закон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на офіційному сайті глави Кремля опублікували фото, присвячені 20-річчю призначення Володимира Путіна в.о. президента РФ.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.