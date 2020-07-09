У Кремлі назвали умови для нового нормандського саміту

Тимур Григоренко Новини Росії 14:22, 9.07.2020

У Росії заявили, що поки немає ніяких підстав для проведення нового саміту в нормандському форматі.

Про це в інтерв'ю ТАСС повідомив заступник глави адміністрації президента Росії, представник РФ в ТКГ Дмитро Козак.

"Ніяких підстав для проведення нового саміту сьогодні і при поточній позиції України в доступній для огляду перспективі просто немає", – сказав російський чиновник.

Козак зазначив, що саміт можна буде провести тільки за умови, якщо виконуються рішення попередніх самітів.

"Станом на сьогодні жодна з домовленостей паризького саміту не виконана", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Німеччині на зустрічі радників лідерів країн нормандського формату не вдалося домовитися з питання особливого статусу окупованого Донбасу.

Раніше Козак сказав, що вихід України з Мінських угод буде надзвичайним політичною подією.

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