У Кремлі назвали умови для нового нормандського саміту

У Кремлі озвучили умови для нового нормандського саміту.

У Росії заявили, що поки немає ніяких підстав для проведення нового саміту в нормандському форматі.

Про це в інтерв'ю ТАСС повідомив заступник глави адміністрації президента Росії, представник РФ в ТКГ Дмитро Козак.

"Ніяких підстав для проведення нового саміту сьогодні і при поточній позиції України в доступній для огляду перспективі просто немає", – сказав російський чиновник.

Козак зазначив, що саміт можна буде провести тільки за умови, якщо виконуються рішення попередніх самітів.

"Станом на сьогодні жодна з домовленостей паризького саміту не виконана", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Німеччині на зустрічі радників лідерів країн нормандського формату не вдалося домовитися з питання особливого статусу окупованого Донбасу.

Раніше Козак сказав, що вихід України з Мінських угод буде надзвичайним політичною подією.